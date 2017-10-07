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الوزير باسيل من عيتا الفخار: لعودة النازحين السوريين من باب لم الشمل وعودة المغتربين ليقوموا بواجباتهم تجاه جذورهم - (صور)

7
OCTOBER
2017
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 استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في منطقة راشيا، يرافقه النائب فادي الاعور، بزيارة كنيسة مار جرجس (الخضر) في بلدة عيتا الفخار، حيث كان في استقباله حشد من الفاعليات والأهالي بالإضافة الى قائمقام راشيا نديم المصري ومسؤولي القوى الأمنية في المنطقة.

وبعد كلمة دينية القاها الأب متري الحصان، القى باسيل كلمة شدد فيها على "ضرورة عودة المغتربين الى ديارهم أو على الأقل التواصل الدائم مع أبناء بلداتهم للقيام بمشاريع ترسخهم في وطنهم الأم حتى لا يصبحوا مغتربين جددا".

أضاف: "من هنا ندعو الى حل مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الى وطنهم من باب لم الشمل الذي هو قانون دولي تعتمد عليه الأوطان، كما دعينا وندعو الى عودة المغتربين الى بلدهم ليقوموا بواجباتهم تجاه جذورهم وقراهم".

ومن العقبة - البقاع الغربي، قال الوزير باسيل: 


 - لقاؤنا وطني وأردنا القيام بهذه الزيارة لنتقرب منكم اكثر 
 - مهما بعدنا عن بعضنا بالسياسة او قربنا يجمعنا الوطن
 - فكرنا في التيار الوطني الحر هو الدولة الواحدة القوية والشعب الواحد القوي
 - قوتنا المجتمعة سويا تحمينا وتحمي وطننا وان نركن للدولة لانه ليس لنا الا الدولة
 - خيارنا هو اللبناني دائما على الخارج كائنا من يكون هذا الخارج


وفي جولة له في بلدة  عيحا قال الوزير باسيل: 
- أهل هذه البلدة دافعوا ووقفوا الى جانب بعضهم  في الايام الصعبة
- المستقبل يحتاج الى ثقة وهي مفقودة ونريد اعادتها
- سمة سياستنا الاقتصادية يجب ان تعتمد على الانتاج الفكري والجسدي

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