أسباب صعوبة القراءة عند الأطفال

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نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” دراسة أجراها باحثون من جامعة كوفنتري البريطانية تثبت أن “ضعف السمع عند الأطفال هو العامل الرئيسي لوجود مشاكل في القراءة”.



وكشفت الدراسة أن “ربع الأطفال الذي يواجهون صعوبة في القراءة لديهم مشاكل بسيطة في السمع، يصعب على الاهل والمعلمين كشفها”.



ووفقا للعلماء، فإن “مشاكل السمع تؤثّر بشكل سلبي على قدرة الطفل على إدراك الأصوات واللغة بشكل عام وبالتالي على تعلم القراءة”.



وأشارت الباحثة هيلين برادمور إلى أن “الأطفال الذين يعانون من التهابات الأذن وغيرها من اضطرابات السمع ذات الصلة، ليسوا دائما قادرين على إدراك الأصوات، وهذا يعتبر أمر مهم جدا خاصة في المراحل المبكرة من تعلم القراءة”.