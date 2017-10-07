"الجينز المقطع" يسبب أزمة في مصر!

A + A -





دعا رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، الجمعة، الصحافيين إلى التوقف عن ارتداء البنطلون الجينز أو الجينز المقطع احتراما لهيبة الصحافي.

وقال في تصريحات له، نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية إن ارتداء الصحافي لبنطلون جينز أو "بنطلون جينز مقطع" أمر خارج عن الذوق وأصول المهنة، مؤكدا أن الدولة قررت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحافيين وعليهم استغلال تلك الزيادة في تحسين مظهرهم.



وأوضح مكرم محمد أحمد: أنه "لا يمكن أن يقابل الصحافي مسؤولا أو مصدرا وهو يرتدي بنطلون جينز أو بنطلون جينز مقطع"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل الآن على دراسة كيفية الحد من تلك الظاهرة، بحسب ما نقل موقع العربية عنه.