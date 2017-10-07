بالصور- هذا ما وجدته الشرطة القضائية بعد مداهمة شقة في الزلقا

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أشخاص مجهولي الهوية بترويج المخدرات في محلة الزلقا.

بتاريخ 6/10/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من المكتب المذكور من توقيفهم بعد مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية في الزلقا، وهم:

ع. ي. ( مواليد عام 1991، لبناني)

أ. ي. (مواليد عام 1989، لبناني)

م. ح. (مواليد عام 1996، لبنانية)

أ. ي. (مواليد عام 1996، لبناني)

بتفتيش الشقة تمّ ضبط كمية من المخدرات، وهي على الشكل التالي:

/28/ كلغ. من حشيشة الكيف.

/1.7/ كلغ. سلفيا.

حوالي /24/ ألف حبة من الحبوب المخدرة، من أنواع مختلفة.

/165/ غراماً من باز الكوكايين.

/60/ غراماً بودرة كوكايين.

/305/ كلغ. من مادة المارجوانا المخدّرة.

/4/ غرامات من مادة LSD.

/160/ غراماً من مادة MDMA .

ميزان حساس عدد /2/ وميزان عادي عدد /1/ ، إضافةً إلى ضبط مبلغ /1653000/ ل. ل. و/350/ دولاراً أميركيأ.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.