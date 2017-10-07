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لماذا ندمن على الهاتف المحمول؟

7
OCTOBER
2017
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أصبح استخدام الهاتف المحمول من الضروريات المهمة في حياة كل شخص،فهل سبق لك أن ذهبتِ للنَّوم قبل أن تقومي بإلقاء نظرة سريعة على هاتفك؟بالتأكيد لا، وهذا السَّبب الأول لإدمانك الأجهزة الإلكترونيَّة.


و حسب ما صرحت به أخصائيّة بالتّكنولوجيا والمعلومات فإن أسباب إدمانك الهاتف المحمول قد تكون كالتالي:
أسباب إدمان الهاتف المحمول:


• المتعة والتَّسلية: ستجدين كثيراً أنَّ منفسك الوحيد للخروج مما أنت فيه هو تصفح جهازك المحمول والحديث مع صديقاتك.
• الأحداث المترابطة: الأحداث المترابطة في الأفلام، التي تقومين بمتابعتها، ستجبرك دائماً على الالتزام بهاتفك.
• مادَّة الدوبامين: الأجهزة الإلكترونيَّة تزيد من معدل مادَّة الدوبامين في المخ، التي تعكس لك الشُّعور بالسَّعادة والرَّاحة.
أعراض إدمان الهاتف المحمول:


• صعوبات في النَّوم، أو شعورك بالرَّغبة في النَّوم طوال اليوم، بجانب صداع وألم في عينيك.
• يؤثِّر على حياتك الشخصيَّة والعمليَّة؛ بسبب الوقت الذي تقضينه في تصفُّحه.
• قلَّة تركيزك وانتباهك في المذاكرة أو العمل نتيجة تعوُّدك على تلقِّي المعلومات من الشَّاشة.
علاج إدمان الهاتف المحمول:


• يجب أن تدركي وجود مشكلة إدمانك على هاتفك الذَّكي.
• احصلي على إجازة قصيرة لتتمتَّعي فيها من دون استخدام الهاتف.
• حددي لنفسك عدَّة أوقات وساعات محددة يمكنك فيها تصفُّح هاتفك

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