مكتب الوزير بو صعب يوضح ادعاءات جو معلوف

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بعد ما ورد على لسان السيد جو معلوف عبر إذاعةٍ يديرها وتناقله بعض وسائل الاعلام من كلام يوحي وكأن الوزير الياس بوصعب كان على علم مسبق بالملف الذي تم تزويده به من " صحافي معروف " عبر منتج برنامجه آنذاك على محطة ال LBCI والمتعلق بملف عن الوزير جبران باسيل،

يهم المكتب الاعلامي للوزير بوصعب أن يوضح ما يلي:



إن هذا الكلام هو تحوير للحقيقة التي يدعي جو معلوف في برنامجه أنه يسعى وراءها دائماً، تماماً كما أن الملف المتعلق بالوزير باسيل كان مفبركاً برمّته ومعلوف كان يعرف مسبقاً أنه مفبرك ومع ذلك أصرّ على عرضه، وأن الدعوى القضائية التي تقدّم بها الوزير باسيل ضد معلوف ستكشف زيف ادعاءاته وتحويره للحقائق تماماً كما يفعل اليوم في محاولة منه للهرب إلى الأمام وإلقاء اللوم على الآخرين.



وحقيقة ما حصل هو أن جو معلوف كان يعمل لدى الوزير بو صعب في إذاعة فنية. وعشية حلقته اتصل معلوف ليبلغ الوزير بو صعب أنه سيتناول الوزير باسيل في حلقته على محطة lbci بما أن الوزير بو صعب على صداقة كبيرة بباسيل. فكان جواب بو صعب أنك تفتري على الوزير باسيل وعلى التيار الوطني الحر في حلقاتك منذ أسبوعين وأن الملف الذي تدّعي أنه لديك هو فارغ وإنني أعرف الحقيقة لقربي من باسيل، وأنصحك ألاّ تقوم بذلك وتكفّ عن الافتراء على الوزير باسيل والتجنّي عليه. فكان جواب معلوف: هذا غير صحيح وأنا أقوم بحملة على جميع السياسيين في البلد، فأجابه بو صعب: إذا كان هذا صحيحاً ولديك ملف عن جميع السياسيين فلتكن لديك الجرأة أن تبدأ بهم وتكفّ عن تناول الوزير باسيل كل أسبوع.

فردّ معلوف: لا أعدك بذلك، واستمرّ بحلقته. فأبلغه بو صعب في اليوم الثاني بأنه فقد مصداقيته وقال بوصعب: إن الحقيقة والحرية التي يدعي معلوف من خلال برنامجه أنه يسعى وراءهما سقطت بعينيه وستسقط في عيون جميع اللبنانيين، ولذلك استغنى بو صعب عن خدمات معلوف في إذاعته الفنية كونه لا يستطيع أن يتعامل مع شخص فاقد للمصداقية. وإذ يلفت بو صعب إلى أن القضية باتت في عهدة القضاء اليوم، أكد ثقته بأن الحقيقة ستظهر وعندها سيعلم اللبنانيون بأن ليس جميع الاعلاميين يتمتعون بالمصداقية، فمنهم من يدّعون المهنية والإعلام ولكنهم في الحقيقة إما مأجورون وإما يسعون وراء زيادة نسبة مشاهدة حلقاتهم. فاقتضى التوضيح.