سجن شرطي بريطاني جنى ثروة من حوادث السير

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أوقفت السلطات الأمنية البريطانية عنصرين من الشرطة لبيعهما بيانات عن الحوادث المرورية لشركات خاصة.



ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطيين (شرطي وزوجته الشرطية) كانا يجمعان من خوادم المعلومات أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث، ثم يقومان ببيعها لشركات قانونية.

وتستخدم الشركات هذه المعلومات في الاتصال بالأشخاص المعنيين بهدف عرض خدماتها للتحرك نيابة عنهم بغية الحصول على تعويضات متنوعة.

وقالت النيابة العامة البريطانية في بيان إنها حكمت على الشرطي بالسجن خمس سنوات، فيما قضت بسجن زوجته سنتين مع وقف التنفيذ.

يشار إلى أن الشرطي تمكن من جمع ثروة قدرت بما يقرب من 363 ألف جنيه إسترليني (474 ألف دولار)، خلال 7 سنوات فقط.