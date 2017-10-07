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اطلاق طابع بريدي تكريما لذكرى هذه السيدة الأولى اللبنانية

7
OCTOBER
2017
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 اقيم مساء امس احتفال في قصر بسترس في الاشرفية، بدعوة من مؤسسة كميل شمعون والنائب دوري شمعون وعائلتي تابت وشمعون، تم خلاله اطلاق الطابع البريدي لتكريم ذكرى السيدة الاولى 1958 - 1952 زلفا تابت شمعون.

حضر الاحتفال الى شمعون السيدة منى الهراوي، وزير الثقافة غطاس الخوري، النائب سيرج طور سركيسيان ووجوه اجتماعية وحزبية.

قدمت الاحتفال ارزة الحاج، وتحدث فيه رئيس مؤسسة كميل شمعون عضو المجلس الاعلى في حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون، السيدة كارول شمعون نجيم، نائبة رئيس الجمعية اللبنانية للضرير والاصم السيدة جانيت شمعون، وتخلل الاحتفال معزوفات لكورال الجمعية.

وختاما، كانت كلمة للنائب شمعون تذكر فيها مسيرة السيدة زلفا وما قامت به على الصعيدين الاجتماعي والفني، وما امنته من دعم لا محدود للرئيس شمعون، فوقفت الى جانبه في اصعب الظروف واحلكها وكانت مثالا في التواضع والاخلاق.

وتوجه بالشكر الى وزارة الاتصالات لاصدار هذا الطابع، تخليدا لذكرى السيدة زلفا ولكل من حضر الاحتفال احياء لهذه الذكرى.

واخيرا كانت مداخلة موجزة لوزير الثقافة، وعد فيها بانشاء متحف في دير القمر لتخليد ذكرى الرئيس شمعون والسيدة زلفا.

وطنية
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