بالتفاصيل - منخفض يستمرّ لـ24 ساعة.. امطار وعواصف رعدية!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

منخفض جوّي يتحوّل إلى عاصفة بامتياز سوف تضرب شرق بلغاريا واسطنبول ظهر السبت، وتطال أطرافها جنوب تركيا وقبرص والساحل السوري ولبنان وفلسطين، ما يشير إلى حالة عدم استقرار لمدة 24 ساعة تتمركز خلالها الغيوم الركامية وتغطي الساحل والمناطق الجبلية قبل ظهر يوم الأحد.

ويبدأ تساقط الأمطار المحلية مع تقدم ساعات بعد الظهر وتشتد مساءً وفجر الإثنين وتبدأ بالانحسار بعد الظهر، كما تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

*الحرارة على الساحل: بيروت، صيدا، صور: 28 نهاراً و23 ليلا، في طرابلس وعكار: 29 نهاراً و24 ليلاً، الجبال 1200 متر: 21 نهاراً و13 ليلاً وفي البقاع: 25/26 نهاراً و12 ليلاً.

*الرطوبة بين 55 و70%

*الرياح جنوبية غربية سرعتها: 9 كلم في الساعة تشتد بعد الظهر لتصل الى 40 كلم بخاصة على المرتفعات والجبال.

*الضغط الجوّي: 1011hpa