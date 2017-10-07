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أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2017

7
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2017
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البناء

(خفايا)

توقعت أوساط سياسية أن تشهد الانتخابات النيابية المقبلة معارك طاحنة بين ثلاثة أحزاب تتنافس في بيئة محدّدة، ويتمتّع أحدها بقوة سياسية وشعبية أكثر من الحزبيْن الآخريْن، ونظراً لقساوة تلك المعارك التي ستحدِّد قوة المتنافسين في السلطة المقبلة عرض نائب في كتلة أحد الأحزاب الثلاثة على رئيسه التحالف مع أحد أفرقاء «8 آذار» محذّراً من خسارة الحزب المعنيّ كلّ مقاعده الحالية في البرلمان الجديد.

(كواليس)


قالت مصادر دبلوماسية تركية إنّ المؤشر على بدء تحسّن العلاقات الأميركية التركية لدى فريق الرئيس رجب أردوغان يتمثل بقرار استبدال المبعوث الأميركي لقيادة التحالف الدولي للحرب على داعش بريت ماكفورك الذي تتهمه تركيا بالعدائية لها والتآمر على أمنها، وانّ مؤشر عودة التحالف بين أنقرة وواشنطن إلى عصره الذهبي هو تسليم الأميركيين الداعية فتح الله غولن للسلطات التركية، وانّ كلّ كلام إيجابي خارج هذا السياق ليس إلا حملة علاقات عامة…

أسرار الجمهورية

دار نقاش مُطوَّل بين مسؤول روحي ومسؤول سياسي حول ملف مَطلبي خرجَ بعده المرجع الروحي من دون الحصول على النتيجة المطلوبة

إستبعد أحد السياسيين حصول أي خضّة سياسية بعد لقاءات عُقدت في الخارج وقال:»لو بَدها تشتّي غيّمت» فلم يتبدّل شيء لا في اللهجة ولا في الخطاب».

يتخوّف حزب في إحدى المناطق من عدم تأمين الإسم الشيعي في لائحته لأن أيّ إسم سيصطدم ببيئته التي ترفض التحالف مع هذا الحزب.



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