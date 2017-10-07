عناوين الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2017

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الديار

قيادي في حزب الله: الحريري ساهم بتخفيف التشنجات ودوره ايجابي

مجلس الوزراء اقر 150 مليارا للاتصالات خلافا للقانون

الجمهورية

مانشيت:مجلس الشيوخ يُقرّ عقوبات على «الحزب».. ورياح «التسوية» لفحَت «الإتصالات»

الأخبار

ادلب: بدء العدّ التنازلي

خلية للموساد في قبضة الأمن العام

أصحاب المولدات يهددون: سنغرق لبنان في العتمة



اللواء

أصحاب المولدات يهددون: سنغرق لبنان في العتمة

مجلس الوزراء يُقرّ إعطاء «أوجيرو» 150 ملياراً للألياف الضوئية وتمويل هيئة الإنتخابات

البناء

ترامب يلوّح بتعديل التفاهم النووي أو إلغائه... وصالحي يردّ... ولافروف يستبعد

الجيش السوريّ يُنهي داعش في ريفَيْ حماة وحمص ويدخل غرب «الميادين»

نصرالله الأحد ونصر سورية... وعون لأولوية ملف النازحين