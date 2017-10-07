قائمة الـ FBI لأكثر الإرهابيين المطلوبين

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شغلتْ قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي «FBI» أكثر من عاصمة عربية وأجنبية نظراً إلى ما تضمّنته نسختها المنقّحة من أسماء جديدة وقديمة حيث رُصدت مكافآت مالية كبيرة لمَن يُدلي بمعلومات تقود لاعتقالها.

وفيما لفت غياب زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي عن القائمة، برز ضمّ الأمين العام لـ «حركة الجهاد الإسلامي» رمضان عبد الله شلح إليها، ليلتحق بأسماء من جنسيات عدة أبرزها سعودية ولبنانية ومصرية ويمنية وعراقية وفيلبينية وصومالية وأميركية وفلسطينية، إضافة الى أحد المولودين في الكويت.



وإذ تصدّر زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري قائمة الـ 29 باعتباره «الأغلى ثمناً» حيث تم رصْد مكافأة مالية تبلغ 25 مليون دولار لمَن يدلي بمعلومات تفضي لاعتقاله، ذكر الـ«FBI» أن رمضان شلح مطلوب بتهمة التآمر لإدارة شؤون منظمة إرهابية محددة بصفة خاصة، وذلك بواسطة سلسلة من نشاطات الابتزاز، مثل التفجيرات وأعمال القتل وابتزاز وغسل الأموال.



وفي حيثيات إدراج الأسيرة الفلسطينية السابقة أحلام التميمي (تقيم في الأردن) أنها متهَمة بالمشاركة في الهجوم الانتحاري الذي وقع في 9 آب 2001 في مطعم في القدس وقتل فيه 15 إسرائيلياً، علماً أنها خرجت من السجون الإسرائيلية في صفقة «وفاء الاحرار» بين حماس وإسرائيل.

وللبنان حصة من القائمة التي أدرجت اسم اثنين من «حزب الله» هما حسن عز الدين وعلي عطوي باعتبارهما متهمَيْن بخطف طائرة «تي دبليو آي» الأميركية وقتْل مواطن أميركي في 14 حزيران 1985، اضافة إلى جمال سعيد عبد الرحيم ومحمد عبد الله خليل حسين الرحايل الذي ذكر «FBI» أنهما من جماعة «أبو نضال» ومولودان في لبنان و«فلسطينيا الجنسية وربما لبنانيان» ومتهَمان بالمشاركة في خطف طائرة تابعة لخطوط «بان أميركان» في 5 ايلول 1986 خلال محطة لها في كاراتشي (باكستان) وقتْل 20 راكباً بينهم أميركيان.



وفيما ورد اسم حسين العمري من مواليد يافا (غير معروف الجنسية) المتَهم بالمشاركة في تفجير طائرة تابعة لخطوط بان أمريكان العالمية، رقم الرحلة 830 في 11 أغسطس 1982، والفلسطيني الشيخ عبد العزيز عودة (67 عاما من مواليد غزة)، جاءت الأسماء الباقية كالآتي:



* إيسنيلون هابيلون «أبو عبد الله الفيلبيني»، الرجل الثاني في مجموعة «أبو سياف» (50 عاماً – فيلبيني – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).



* سيف العدل ( 57 عاماً – مصري – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* عبد الله عبد الله ( 54 عاماً – مصري – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* عبد الرحمن ياسين ( 56 عاما – مواليد أميركا – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* «جوان تشيسيمارد» ( 70 عاماً – نيويورك – جائزة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنها).

* ليبان محمد ( 30 عاماً – مواليد الصومال – جائزة 50 ألف دولار لمن يدلي عنه)

* أحمد أبو سمرة ( 36 عاما – مواليد فرنسا – سوري وأميركي الجنسية – جائزة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* دانيال أندريس سان ديجو ( 39 عاماً – أميركي – جائزة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* ردولان ساهيرون ( 75 عاماً – فيلبيني – جائزة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* جبر البنا ( 51 عاماً – يمني – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه ).

* جمال محمد البدوي ( 57 عاماً – يمني – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه ).

* عدنان الشكري جمعة ( 42 عاماً – مواليد السعودية يحمل جنسية غويانا).

* جهاد مصطفى (35 عاماً – أميركي – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* ودود تركي ( 62 عاما – مواليد العراق – فلسطيني مع احتمال أن يكون عراقي الجنسية – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* علي سعيد الحوري ( 52 عاماً – سعودي – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* إبراهيم اليعقوب ( 50 عاماً – سعودي – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

*عبد الكريم النصر ( 50 عاماً – سعودي – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه).

* أحمد إبراهيم المغسل ( 50 عاماً – سعودي – جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه ).