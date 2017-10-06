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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



يقر مجلس الوزراء مخصصات هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، مؤشر جديد إلى جدية الحكومة في إتمام الاستحقاق المؤجل في موعده المقرر في أيار المقبل. أما أن يصف وزير الداخلية والبلديات، المسؤول الأول عن التحضير للعملية الديموقراطية المنتظرة، القانون الانتخابي الجديد بالعجائبي، ففي ذلك ما يجدد طرح علامات الاستفهام حول الخلفيات والنيات، خصوصا في ضوء العصي التي يضعها البعض باستمرار أمام إنجاز الإصلاحات الانتخابية التي اقتضت التوافق على التمديد الأخير. وفي انتظار تبديد الأقوال العجيبة بالأفعال الطبيعية التي يقتضيها واجب تطبيق القانون، وقبيل الجلسة التشريعية الإثنين المقبل، وما يتوقع أن تقره على صعيد تمويل السلسلة، أنجز مجلس الوزراء اليوم جدول اعماله بسرعة قياسية، فأقر السلفة المطلوبة لهيئة أوجيرو، التي ستنعكس حتما في المستقبل زيادة في سرعة الإنترنت، بناء على مشروع الألياف الضوئية، الذي منع وزراء التغيير والإصلاح من استكماله يوم توليهم وزارة الاتصالات.



لكن، وعلى هامش الجلسة الحكومية السريعة، مشاورات مطولة في السراي الحكومي، من المرتقب أن تترجم نتائجها الأيام المقبلة بشكل ملموس. أما تفاصيلها فضمن النشرة المسائية.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



ينتهي الاسبوع بعطلة خريفية طقسها متقلب يثبت ان الصيف انقضى. وينتهي الاسبوع ايضا بتحضيرات لجلسة مجلس النواب يوم الاثنين والتي تدرس مشروع القانون الضريبي بما يساعد في تمويل سلسلة الرتب والرواتب.



واليوم كانت جلسة لمجلس الوزراء سريعة وقصيرة لكنها منتجة ووفرت الاعتمادات لهيئة الاشراف على الانتخابات كما وفرت سلفة مالية لأوجيرو.



وفي الخارج إستمرت القمة الروسية-السعودية في مقدمة الاهتمامات والمتابعات وثمة من يقول إن نتائجها ستعطي موقعا جديدا في المنطقة.



وقد اختتم العاهل السعودي محادثاته مع القيادة الروسية بلقاء مع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



الجامعات عادت الحركة السياسية عبر الانتخابات الطلابية ليفوز تحالف المستقبل والقوات اللبنانية بانتخابات الجامعة اللبنانية الاميركية التي جرت في بيروت وجبيل مقابل تحالف حزب الله وحركة أمل والحزب الأشتراكي والأحرار والتيار الوطني الحر.



أما في مجلس الوزراء وعلى خلاف التوقعات، مرت الجلسة بهدوء وأقر المجلس الوزراء واقر جدول اعماله ومنه مصاريف هيئة الإشراف على الانتخابات، كما وافق على تمويل العام الأول من برنامج الفايبر أوبتيك لوزارة الاتصالات بحسب الوزير جمال الجراح في حديث لتلفزيون المستقبل، وتقرر إعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة لتطوير الشبكة الثابتة.



وفيما شكا وزير التربية مروان حمادة مما اعتبره تقاعس رئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارته كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد قبيل الجلسة أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها والبحث ليس في الموعد بل في آلية تطبيق القانون العجائبي، بحسب قوله.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



انها من الجلسات الاسرع في تاريخ مجلس الوزراء، ففي جلسة لم تستغرق اكثر من ساعة واحدة اقرت الحكومة المجتمعة في السراي جدول اعمال من 63 بندا ابرزها الاعتمادات المخصصة لهيئة الاشراف على الانتخابات.



وبعد الجلسة انعقد اجتماع ضم الى رئيس الحكومة الوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل وسيزار ابي خليل ورائد خوري، وعلم ان البحث تطرق الى الموازنة كذلك الى المسار الذي يمكن ان تسلكه جلسة مجلس النواب الاثنين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.



والواضح ان الامور قد تتجه الى التصعيد مجددا في حال تأكد الاتجاه الى عدم دفع السلسلة في اخر تشرين الاول، وبداية التصعيد تتجلى في الاجتماعات التي تنعقد بعيدا من الاضواء على صعيد الاتحادات العمالية وهيئة التنسيق كذلك في اعلان متقاعدي القوات المسلحة العودة الى الشارع الاثنين رفضا لربط السلسلة بقانون الضرائب.



اقليميا، الزيارة التاريخية للعاهل السعودي الى موسكو لافتة بنتائجها الايجابية ما دفع الكرملين الى اصدار بيان اعلن فيه ان التعاون بيبن موسكو والرياض لا يجب ان يقلق دولا أخرى.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



بعدما حشدت اوراق دول الاقليم لمصلحتها في سوريا من تركيا التي زارها فلاديمير بوتين مؤخرا الى السعودية وما نتج عن القمة المشتركة معها وصولا الى التنسيق مع ايران، اطلقت موسكو اتهامات عارية الجدية بحق واشنطن كان لها وقع افعل من صواريخ كاليبر بعد تزويدها برؤوس سياسية شديدة الانفجار.



وبحكم مبرم اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان القاعدة الاميركية في التنف تحولت الى ثقب اسود قطره مئة كيلومتر تخرج منها مجموعات ضد المدنيين والجيش السوري بما يمنع تقدمه ويعرقل عملياته.



اما القوات الاميركية فـ "شاهد ما شفش حاجة" وعاطل عن العمل على مدى ستة اشهر لم تنفذ فيها اية عملية ضد داعش.



في لبنان، سحب التفاهمات المحملة بالايجابية امطرت على طاولة مجلس الوزراء التي اخرجت بند الاتصالات بمفعول مخفف بالارقام والسياسة على حد سواء، اذ وافق المجلس بالاجماع على تخصيص مبلغ مئة وخمسين مليار ليرة بدلا من مئتين وخمس وعشرين مليارا كدفعة اولى من اصل اربع تمت جدولتها على اربع سنوات من دون اي اعتراضات.



اما الانتخابات فحضرت هي ايضا من باب هيئة الاشراف التي دخلت حيز العمل الجدي بعد اقرار مصاريف ادارتها ومقرها وتجهيزاتها تحضيرا لاجراء الاستحقاق في موعده وفق وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وصف القانون الانتخابي بالعجائبي.



واذا كانت جلسة الاكسبرس قد مرت من دون سياسة فان الاجتماع الذي تلاها اكتسب اهمية كبيرة بالشكل من حيث القوى السياسية المشاركة امل، المستقبل، التيار، وبالمضون الذي لامس افق موازنة 2018 تحضيرا لبدء جلسات تشريعها، وعلمت الـ nbn ان هذه الاجتماعات ذللت الكثير من الملفات العالقة وتم فيها الاتفاق على رزمة تعيينات ادارية ستبصر النور قريبا.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



يبدو ان سيل الاموال وزيف الاعلام لم يستطيعا غسل دماء الاطفال اليمنيين عن تيجان السعوديين، فسودت وجوههم وصفحاتهم على اللوائح الاممية لارتكابهم مجازر بحق الانسانية..



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدرج تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية على لائحة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، موثقا الهجمات على مدارس أو مستشفيات تسببت بقتل وتشويه المئات، فضلا عن حظر وصول المساعدات الانسانية الى اليمنيين المحاصرين..



حوصر السعوديون ولو بالبيانات الاممية، بعد ان خنقتهم الميادين اليمينة، فرغم سنوات القتل والدمار وثقت كاميرا المنار سيطرة الجيش اليمني واللجان على مناطق من نجران، مثبتة فشل العواصف السعودية وزيف حزمها، ولن يعاد لها املها الا بوقف المكابرات والبحث عن مخارج وخيارات، علها تحد من الخسائر التي تلامس حد الكوارث على مملكة آل سعود ..



محاولة الملك سلمان الاستدارة تحت قبة الكرملين خطوة في طريق الالف ميل، سيكون لها تداعيات لعل اولاها غض الطرف الاميركي عن ادراج الرياض على اللائحة السوداء على ما يقول متابعون..

وعن اصحاب الافعال السوداء داعش واخواتها قالت وزارة الدفاع الروسية انهم تقلصوا الى الحوالى العشرة في المئة من مساحة سوريا، بفعل الجيش السوري والحلفاء، وعلى مرأى من الاستراتيجية العسكرية الأميركية، التي تلخصت بحسب الدفاع الروسية في تأملها لهجمات داعش، وتسليح السفاحين تحت ستار مساعدة المعارضة السورية.



في لبنان سترت الحكومة جلستها العادية باقرار بند الاعتمادات المالية لهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية، في خطوة علها تشير الى وجود اعتمادات سياسية لاجراء هذه الانتخابات في موعدها..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



سالكة وآمنة، كلمتان كانتا تستعملان ايام الحرب للتعبير ان لا تقنيص على الطرقات وبامكان المارة ان يعبروا، يمكن استعارة هاتين الكلمتين للتدليل على ان طريق الحكومة سالكة وآمنة وبذلك طريق مجلس النواب فلا تقنيص بل تسهيل مرور يجعل ما هو غير ممكن التحقق سهل التحقق، هذا ما بينته جلسة مجلس الوزراء اليوم الاغلى كلفة والاسرع وقتا، مئات المليارات في اقل من ساعتين، ومن كانوا يعترضون خفتت اعتراضاتهم كأن كلمة سحرية فعلت فعلها بين الجميع، سلفة الخزينة لوزارة الاتصالات اعطي ثلثاها اي مئة وخمسون مليار ليرة سيرت امور هيئة الاشراف على الانتخابات فهل تنسحب هذه الاجواء على جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل؟



المسافة بين السراي وساحة النجمة اقصر من رمية حجر لكن هدوء جلسة السراي قد لا ينسحب عن الصخب المتوقع في مبنى البرلمان خصوصا ان مليارات الضرائب التي ستقر بحاجة الى موارد ليس من السهل توفيرها، فهل يفعل الرئيس نبيه بري ارانب اكمامه ام ان سحر التسهيل يتحرك من السراي الى ساحة النجمة؟



كل المعيطات والمؤشرات تشير الى ان التوافق يتقدم وهناك دفع من السلطتين التنفيذية والتشريعية للسير بهذا التوافق والافادة منه الى اقصى حد وقد يصل الى الموازنة التي ستبدأ مناقشتها لاقرارها في النصف الثاني من هذا الشهر.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



على وسع الوطن ناقة وجمل ولزيارته اختالت الفرس وفتحت عاصمة الكثلكة شوارعها احتفاء بلواء ما دخل المدن إلا مكرما .. سنة لبنان قلدوه الدكتوراه .. دروزه منحوه الأوسمة .. مسيحيوه علقوا على صدره نجوم التحرير بعد كسبه معركة "فجر" الراهبات في معلولا .. أما شيعة الوطن فهو حجز مكانته في القلب وقد اشتق من الضلع .



ويكاد اللواء عباس ابراهيم يشكل تلك الحالة الفردية الفريدة في آن العابرة للطوائف والتي تنال نجومها من أربعة أصقاع الوطن .. من دون الانحدار إلى طلب تكريم طائفي محدود . وعلى هذا المنحى كان المدير العام للأمن العام ضيفا على مطرانية زحلة للروم الكاثوليك معلنا من دار السلام أن العمل لتحرير مطراني حلب مستمر .. وعلى وزن نشيد موطني قال عباس ابراهيم إننا لن نكل ولن نمل لنصل الى نهاية أيا كانت وأكد الأصرار على إغلاق هذا الملف وبالتنسيق مع الدولة السورية او أي كان فالمهم هو استرداد المطرانين .



مدير جهاز أمني لبناني يعمل على ملف مخطوفين سوريين منذ سنوات ... ودولة بنصف تعداد سكانها من السوريين ترفض طرق الباب السوري للتنسيق وعودة النازحين إلى بلادهم علما أن بكركي سجلت أول موقف متقدم حيال هذا الملف عبر تأييدها التحدث الى الدولة السورية وليس الى الأمم المتحدة التي طرحت حل التوطين وهذا الموقف الذي أكده الأب كميل مبارك للجديد إنما يعكس رأي رأس الكنيسة وراعيها الذي غادر اليوم في جولة إلى روما ثم الى الولايات المتحدة وقال الراعي إن لبنان لم يعدْ في إمكانه تحمل موضوع اللاجئين وإن هناك خطرا كبيرا من استغلال اللاجئين سياسيا ومذهبيا ويخشى أيضا استغلال منظمات إرهابية لهم.



لكن السلطة نأت بنفسها حاليا عن معالجة هذا الملف ونزحت إلى قضايا مالية على أبواب جلسة الموازنة المسبوقة الاثنين بالجلسة التشريعية على أن اتحاد النقل البري استبق الجميع وركن له موقفا بسائق سياسي هو بسام طليس الذي يتحرك " بريا" وجويا .. وغالبا ما يكون جاهزا لقيادة الشارع غب الطلب .



والى الحجوزات الإقليمية فإن السعودية ارتدت المظلات السياسية الاقتصادية الواقية وأبرمت عقودها مع روسيا وأحاطت نفسها بمخرج من بوابة الاحتياط في حرب اليمن فوجدت في التقارب مع موسكو مسربا يقيها فشل "عاصفة الحزم" التي أنتجت ويلات وانتهاكات غير إنسانية. ومع إبقاء واشنطن سيف قانون "جاستا" شاهرا في وجه السعودية على خلفية اتهامها بالتورط في هجمات الحادي عشر من سبتمبر وابتزازها ماديا تكون المملكة قد بحثت عن سبب لحماية فعالة من التجبر الأميركي بترسيخ علاقات أقوى لاسيما مع روسيا الند الأبرز لأميركا دوليا





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