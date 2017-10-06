وزير الداخلية يصف والبلديات القانون الانتخابي الجديد بالعجائبي

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أن يقرَّ مجلس الوزراء مخصصات هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، مؤشر جديد إلى جدية الحكومة في إتمام الاستحقاق المؤجل في موعده المقرر في أيار المقبل. أما أن يصف وزير الداخلية والبلديات، المسؤول الأول عن التحضير للعملية الديموقراطية المنتظرة، القانون الانتخابي الجديد بالعجائبي، ففي ذلك ما يجدد طرح علامات الاستفهام حول الخلفيات والنيات، خصوصاً في ضوء العصيِّ التي يضعها البعض باستمرار أمام إنجاز الإصلاحات الانتخابية التي اقتضت التوافق على التمديد الأخير. وفي انتظار تبديد الأقوال العجيبة بالأفعال الطبيعية التي يقتضيها واجب تطبيق القانون، وقبيل الجلسة التشريعية الإثنين المقبل، وما يتوقع أن تقرَّه على صعيد تمويل السلسلة، أنجز مجلس الوزراء اليوم جدول اعماله بسرعة قياسية، فأقر السلفة المطلوبة لهيئة أوجيرو، التي ستنعكس حتماً في المستقبل زيادة في سرعة الإنترنت، بناء على مشروع الألياف الضوئية، الذي مُنع وزراء التغيير والإصلاح من استكماله يوم توليهم وزارة الاتصالات.