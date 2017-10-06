الراعي من المطار: لبنان لم يعد بإمكانه تحمل موضوع النازحين

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غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بيروت، في زيارة رعوية إلى روما والولايات المتحدة الأميركية.



وقال الراعي في المطار: "لبنان لم يعد بإمكانه تحمل موضوع النازحين، فهو يعاني أصلاً اقتصادياً ومعيشياً، و"الهجرة ماشية". هناك خطر كبير من استغلال النازحين سياسياً ومذهبياً، وهناك أيضاً خطر من استغلالهم من قبل منظمات إرهابية".

أضاف: "من المفروض التعامل مع الأشخاص المعنيين بعودة النازحين، وأن نعرف كيف نفصل بين القضايا السياسية والاستراتيجية، والقضايا الأخرى التي تشكل خطراً كبيراً على لبنان".