الرئيس عون: طرح لبنان ليكون مركز حوار للحضارات هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم

A + A -

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان طرح جعل لبنان مركز حوار للحضارات والاديان والاعراق، هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم، في وقت تتطور فيه روح الكراهية والحقد والحروب، مشدداً على "اننا نعنى بثقافة الحياة".

موقف الرئيس عون اتى خلال استقباله وفد نقابات اطباء الاسنان العربية والاجنبية المشارك في المؤتمر الدولي السنوي السابع والعشرين لطب الاسنان، والذي تستضيفه بيروت، واقيم برعاية رئيس الجمهورية.

في بداية اللقاء، تحدث نقيب اطباء الاسنان في لبنان البروفسور كارلوس خير الله شاكراً الرئيس عون على رعايته المؤتمر الدولي، مشدداً على العمل على تعزيز تطور قطاع طب الاسنان في لبنان.

ثم تحدثت السيدة كاثرين كيل رئيسة الاتحاد الدولي لاطباء الاسنان، فشرحت مهام الاتحاد واهدافه، لافتة الى انه يمثل نحو مليون طبيب اسنان في حوالى 200 نقابة موزعة على اكثر من 130 دولة. وركّزت على دور الاتحاد في حث الناس على الاهتمام بالصحة بشكل عام وبصحة اسنانهم بشكل خاص، منوّهة بالتعاون القائم بين الاتحاد الدولي ونقابة اطباء الاسنان في لبنان.

وشجعت على العمل مع وزير الصحة والنقابة في لبنان من اجل الوصول الى مستوى عال من صحة الانسان، من خلال توعية الناس على اهمية صحة الفم وبالاخص بالنسبة الى الاطفال، حيث اظهرت الاحصاءات انهم الاكثر تأثراً في هذا المجال.





رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشدداً على اهمية العمل الذي يقوم به اطباء الاسنان من اجل تحسين حياة الانسان. واكد ان لقاء اطباء الاسنان من مختلف دول العالم في لبنان، انما يعبّر عن المشاركة في النظرة الموحدة للحياة.

وقال الرئيس عون ان طرح لبنان ليكون مركز حوار للحضارات والاديان والاعراق، هو بهدف تطوير ثقافة السلام في العالم، في وقت تتطور فيه روح الكراهية والحقد والحروب، وبات البعض يحبذ استعمال السلاح، مع كل ما يعنيه ذلك من خطر على الحياة وعرقلة مسيرة التطور الانساني.

وختم الرئيس عون بالقول: "انتم تهتمون بثقافة الصحة، ونحن نعنى بثقافة الحياة".





وزير الدفاع

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وفكرية. وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وعرض معه اوضاع مؤسسة وزارة الدفاع من مختلف النواحي.

واوضح الوزير الصراف انه استأذن رئيس الجمهورية للسفر الى مدريد تلبية لدعوة من وزارة الدفاع الاسبانية، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام لمناسبة العيد الوطني الاسباني حيث سيرفع العلم اللبناني في العرض العسكري الذي يقام في العاصمة الاسبانية.





النائب فريد الياس الخازن

واستقبل الرئيس عون النائب فريد الياس الخازن، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، والاوضاع العامة في البلاد، كما تناول البحث حاجات منطقة كسروان الفتوح.





الدكتور ادونيس عكره

واستقبل الرئيس عون مدير المركز الدولي لعلوم الانسان في جبيل الدكتور ادونيس عكره وعرض معه اعمال المركز ونشاطاته لاسيما في ما خص الحوار بين الحضارات والاديان والاعراق الذي يندرج في اطار اهداف المركز.