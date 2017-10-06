جلسة حكومية في السراي وعلى جدول أعمالها 63 بنداً

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ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الجمعة في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 63 بندا.

وقبيل بدء الجلسة اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق في دردشة مع الإعلاميين ان "جدول الاعمال يضم مصاريف هيئة الإشراف على الانتخابات"، وقال: أريد التأكيد على نقطة وهي ان الانتخابات ستجري في موعدها اما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات، واي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي. اما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية".

من جهته، تمنى وزير الاتصالات جمال الجراح أن "تمر السلفة اليوم حول الفايبر اوبتيك ولا خلاف حول هذا الموضوع".

أما وزير العدل سليم جريصاتي فقال: "التشكيلات القضائية انتهت ويجري توقيعها".

من ناحبته، اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان ان "الخلاف حول الفايبر اوبتيك يعود لمطالبة البعض بأن تكون السلفة داخل الموازنة".