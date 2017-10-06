ندوة لهيئة عين سعادة في التيّار بعنوان "كيفيّة الحفاظ على أشجار الصنوبر ومعالجة أمراضه" (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

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نظّمت هيئة التيّار الوطني الحرّ في عين سعادة بالتعاون مع بلدية عين سعادة ووزارة البيئة ندوةً بعنوان "كيفيّة الحفاظ على أشجار الصنوبر ومعالجة أمراضه" في مدرسة المون لا سال في عين سعادة بحضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز. هذه الندوة جاءت لتكمّل المشروع التجريبي الذي تمّ تطبيقه لأوّل مرّة في لبنان في أحراج عين سعادة من قِبل هيئة التيّار الوطني الحرّ في عين سعادة والبلدية على مساحة 15000 متر مربّع والمتمثّل بتركيب مصائد فيرومونيّة تجذب حشرة ال Tomicus المسبّبة ليباس أشجار الصنوبر. شارك في الندوة التي دارها منسّق هيئة عين سعادة في التيار الوطني الحرّ السيد هاني بهنا كلّ من السيد جاك خليل ممثّلاً وزير البيئة، رئيس بلديّة عين سعادة السيد أنطون بو عون، المهندس هنري عطاالله منسّق اللجنة الإستشارية للزراعة في التيار الوطني الحرّ، والسيد هشام كنج منسّق هيئة قضاء المتن. كما حضر الندوة النائبين غسان مخيبر ونبيل نقولا ورؤوساء بلديات حاليين وسابقين ومختار عين سعادة موريس الأسمر وأهالي وسكان البلدة. تخلّل الندوة محاضرتين: الأولى مع الدكتور نبيل نمر، أخصائي في علم الحشرات وبيئة الغابات والمحاضرة الثانية مع المهندس عبّود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان. إختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات تلتها السيدة كلودين عون روكز وتتضمّن:

١- الإقرار بأن انقاذ الصنوبريات والحفاظ عليها في لبنان من الأولويات الوطنية التي تتطلب إشراك وتعاون الجميع، افراداً، جمعيات، باحثين، قطاع عام وأحزاب.

٢- إعلان حال الطوارئ للصنوبريات بجميع انواعها والتي تتضمن الأرز ،الصنوبر البري، الصنوبر المثمر ، اللزاب، السرو، الشوح، العرعر، الدفران، الشربين.

٣- تصنيف حشرة ال Tomicus على أنها المسبب الأخطر ليباس الصنوبريات.

٤- تصنيف حشرة ال Leptoglossus على انها المسبب الأخطر لخفض انتاج الصنوبر المثمر.

٥- الطلب من وزارة الزراعة إعداد برنامج إحصائي شامل عن الصنوبريات بالتعاون مع الجمعيات البيئية والبلديات.

٦- الطلب من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعيات البيئية والبلديات تنفيذ مشروع وقاية ومكافحة شامل على كافة الاراضي اللبنانية تحت اشراف اخصاءيين وباحثين في هذا المجال.

٧- الطلب من وزارة الزراعة تأمين المواد اللازمة من مصائد وفيرومونات ومبيدات للمكافحة الغعالة.

٨- التعاون مع قيادة الجيش لوضع رزنامة سنوية للرش الجوي.

٩- دعوة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى تبني حماية الثروة الحرجية التي تشكل ارث وطني كبير لا غنى عنه.