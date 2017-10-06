living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ندوة لهيئة عين سعادة في التيّار بعنوان "كيفيّة الحفاظ على أشجار الصنوبر ومعالجة أمراضه" (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

6
OCTOBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّمت هيئة التيّار الوطني الحرّ في عين سعادة بالتعاون مع بلدية عين سعادة ووزارة البيئة ندوةً بعنوان "كيفيّة الحفاظ على أشجار الصنوبر ومعالجة أمراضه" في مدرسة المون لا سال في عين سعادة بحضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز. هذه الندوة جاءت لتكمّل المشروع التجريبي الذي تمّ تطبيقه لأوّل مرّة في لبنان في أحراج عين سعادة من قِبل هيئة التيّار الوطني الحرّ في عين سعادة والبلدية على مساحة 15000 متر مربّع والمتمثّل بتركيب مصائد فيرومونيّة تجذب حشرة ال Tomicus  المسبّبة ليباس أشجار الصنوبر. شارك في الندوة التي دارها منسّق هيئة عين سعادة في التيار الوطني الحرّ السيد هاني بهنا كلّ من السيد جاك خليل ممثّلاً وزير البيئة، رئيس بلديّة عين سعادة السيد أنطون بو عون، المهندس هنري عطاالله منسّق اللجنة الإستشارية للزراعة في التيار الوطني الحرّ، والسيد هشام كنج منسّق هيئة قضاء المتن. كما حضر الندوة النائبين غسان مخيبر ونبيل نقولا ورؤوساء بلديات حاليين وسابقين ومختار عين سعادة موريس الأسمر وأهالي وسكان البلدة. تخلّل الندوة محاضرتين: الأولى مع الدكتور نبيل نمر، أخصائي في علم الحشرات وبيئة الغابات والمحاضرة الثانية مع المهندس عبّود فريحة، رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان. إختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات تلتها السيدة كلودين عون روكز وتتضمّن:
١- الإقرار بأن انقاذ الصنوبريات والحفاظ عليها في لبنان من الأولويات الوطنية التي تتطلب إشراك وتعاون الجميع، افراداً، جمعيات، باحثين، قطاع عام وأحزاب.
 
٢- إعلان حال الطوارئ للصنوبريات بجميع انواعها والتي تتضمن الأرز ،الصنوبر البري، الصنوبر المثمر ، اللزاب، السرو، الشوح، العرعر، الدفران، الشربين.
 
 
٣- تصنيف حشرة ال Tomicus على أنها المسبب الأخطر ليباس الصنوبريات.
 
٤- تصنيف حشرة ال Leptoglossus على انها المسبب الأخطر لخفض انتاج الصنوبر المثمر.
 
٥- الطلب من وزارة الزراعة إعداد برنامج إحصائي شامل عن الصنوبريات بالتعاون مع الجمعيات البيئية والبلديات.
 
٦- الطلب من وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة والجمعيات البيئية والبلديات تنفيذ مشروع وقاية ومكافحة شامل على كافة الاراضي اللبنانية تحت اشراف اخصاءيين وباحثين في هذا المجال.
 
٧- الطلب من وزارة الزراعة تأمين المواد اللازمة من مصائد وفيرومونات ومبيدات للمكافحة الغعالة.
 
٨- التعاون مع قيادة الجيش لوضع رزنامة سنوية للرش الجوي. 
 
٩- دعوة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الى تبني حماية الثروة الحرجية التي تشكل ارث وطني كبير لا غنى عنه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout