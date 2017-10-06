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خلاف بين ضابطين أشعل مواجهة بين قوى الأمن والجيش.. هذا ما حصل في مطار بيروت الدولي!

6
OCTOBER
2017
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خلافٌ شخصي بين ضابطين أشعل مواجهة بين قوى الأمن والجيش في مطار بيروت الدولي. تراكماتٌ و"قلوبٌ مليانة" انفجرت، بعدما اشتبك رئيس جهاز أمن المطار العميد في الجيش جورج ضومط مع قائد سرية أمن المطار في قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجّار.
 
وقعت الواقعة الجمعة الماضي، عندما توجه الحجار الى مكتب ضومط محتجّاً بشدة على منح الأخير تراخيص استثنائية لعدد من المدنيين للدخول إلى "المنطقة المحرّمة". غير أن التلاسن لم يلبث أن تحوّل إلى تدافع وكاد يتطوّر إلى تضاربٍ بالأيدي لولا تدخُّل عناصر الجيش داخل مكتب قائد الجهاز الذي طرد الحجّار منه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".
 
محاولات لملمة الخلاف بين الضابطين نجحت في تنفيس الاحتقان في الساعات الماضية، بعد تدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما قالت مصادر لـ«الأخبار» إنه قد يصار إلى عزل الضابطين من منصبيهما في حال استمر الخلاف بينهما.
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