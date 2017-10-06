أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أشار مسؤول رفيع المستوى في تيار سياسي وازن إلى أنّ زيارة قام بها مسؤول آخر في تيار منافس إلى منطقة بقاعية، لم يكن هدفها فقط استباق زيارة رئيس التيار الوازن إلى المنطقة نفسها، بل كان الهدف التشويش وتأليب المواطنين طائفياً ومذهبياً ضدّ الزيارة المرتقبة، بحيث طُلب بشكل مباشر من فاعليات أساسية في بعض القرى عدم المشاركة في استقبال الزائر يومي السبت والأحد…!

كواليس

علقت مصادر دبلوماسية عربية على كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عدم موافقته على قطع النفط عن إقليم كردستان العراق بالقول يبدو أنّ ظروف التسوية قد نضجت وصارت فرنسية روسية، ففرنسا تستضيف العبادي بعد الحصول على موافقة مسعود البرزاني على إدارة مشتركة لكركوك، وبوتين يطمئن كردستان إلى أنّ التهديد التركي الإيراني سيجمّد بوقف تصدير النفط عبر تركيا وتوريد المشتقات النفطية من إيران.



النهار: أسرار الآلهة

تنفيعات

مؤسسة وطنية مهمة تعاني صعوبات مالية وادارية يتلهى مديرها العام بتنفيعات....

صيانة ولا حاجة

انطلقت حملة عبر وسائل التواصل تركز على مبالغ طائلة لتنفيذ أعمال صيانة لطريق يرى أهالي المنطقة المحيطة أنها لا تحتاج إلى ترميم..

الجمهورية: اسرار

صرخة

يُلاحظ المواطنون في كل المناطق إرتفاعاً في أسعار السلع بشكل يستدعي إطلاق الصرخة لضبط الأسعار العشوائية.



نقاش

دار نقاش مُطوَّل بين مسؤول روحي ومسؤول سياسي حول ملف مَطلبي خرجَ بعده المرجع الروحي من دون الحصول على النتيجة المطلوبة.



إستياء

لاحظت أوساط سياسية إستياء تيار سياسي من تصرُّفات وزراء أحد الأحزاب .

المستقبل: يقال

إنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يسعى إلى تأمين 700 مليون دولار كلفة استملاكات يحتاجها تحرير 3 مليارات دولار مرصودة لتنفيذ مشاريع إنمائية ومتوقف صرفها في مجلس الإنماء والإعمار على إنجاز هذه الاستملاكات.