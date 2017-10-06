عدد المسافرين عبر المطار تخطى ٦ ملايين في ٩ اشهر

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ما تشهده الساحة اللبنانية حاليا من تناقضات وتراكمات لأزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية ينعكس بتداعياته على قطاعات حيوية في البلد ابرزها القطاع السياحي الذي يعول عليه الكثير من المعنيين بالوضع اللبناني باعتبار انه أحد أهم ركائز الاقتصاد اللبناني.

واذا كانت ما يسمى بمواسم الذروة تجذب الكثيرين من سائر دول العالم الى لبنان لتمضية اجازاتهم فيه، فان فترات قصيرة من السنة يشهد خلالها لبنان ركودا سياحيا لاسباب متعددة تتعلق بانشغال المغتربين اللبنانيين باعمالهم في الخارج بشكل خاص، الا ان الامل يبقى دائما معلقا على فترات الاعياد والاجازات التي يستقطب فيها البلد مجموعة كبيرة من المغتربين والسياح. وما شهر كانون الاول القادم الا مناسبة يتوقع ان يحضر خلالها الى لبنان كثيرون من الوافدين من الخارج لتمضية عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة بين الاهل والاصدقاء.



وعلى صعيد حركة المطار فقد بلغ مجموع الركاب فيه خلال الاسبوع الماضي ١٤٩ الفا و٩٠٥ ركاب توزعوا على ٧١٩٩٥ راكبا وصلوا الى لبنان و٧٧٩١٠ ركاب غادروا لبنان.



وبلغ مجموع الرحلات الجوية ١٣١٧ رحلة منها ٦٥٩ رحلة وصول الى لبنان و٦٥٨ رحلة اقلاع من لبنان.



ومن الشخصيات التي استخدمت المطار خلال الايام القليلة الماضية:



بطريرك الارمن الكاثوليك كريكور بدروس العشرون غادر الى روما.

النائب آغوب بقرادونيان عاد من اثينا.

النائب نبيل دو فريج عاد من باريس.

النائب هادي حبيش غادر الى الدوحة.

جوزيف المعلوف عاد من لارنكا.

الوزير السابق طارق متري غادر الى عمان.

النائب السابق راجي ابي حيدر غادر الى الدمام.

النائب السابق فيصل الصايغ غادر الى الدوحة.

رئيس الوزراء الاردني السابق طاهر المصري وصل من عمان.

وزيرة المرأة الفلسطينية هيفا الآغا والوزيرة الفلسطينية السابقة انتصار الوزير وصلتا من عمان.

وزيرة التنمية الاجتماعية في السودان مشاعر الدولب غادرت الى القاهرة.

سفير فلسطين اشرف دبور غادر الى عمان.

الامين التنفيذي للاسكوا محمد علي الحكيم عاد من عمان.

وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان يحيى بن بدر معلولي وصل من مسقط.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس عاد من باريس.

رئيس مجلس ادارة مؤسسة تشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني غادر الى دبي.

امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح غادر الى عمان.



وقد اشارت الاحصاءات الى ان عدد الركاب في المطار ارتفع خلال ايلول الفائت بنسبة 5 في المئة عن ايلول العام 2016، فارتفع مجموع الركاب خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 2017 الى ستة ملايين واربعماية الف و13 راكبا متجاوزا العدد الذي كانت سجلته الاشهر التسعة الاولى في 2016 بما يقارب نصف مليون راكب والذي كان خمسة ملايين و901 الف و272 راكبا.



وبحسب الاحصاءات الرسمية، فقد توزعت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال ايلول الفائت على الشكل التالي:



المسافرون: ارتفع مجموع الركاب في ايلول 2017 بنسبة 5,12 في المئة عن ايلول 2016 وسجل 861 الفا و828 راكبا، اذ ارتفع عدد الوافدين بنسبة 2,13 في المئة وبلغ 379 الفا و965 راكبا، كذلك ارتفع عدد المغادرين بنسبة 7,64 في المئة وسجل 481 الفا و669 راكبا، في حين استمرت السلبية تسيطر على حركة ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 43,93 في المئة وسجل 194 راكبا.



الطائرات التجارية: بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران التي تستخدم المطار في ايلول الماضي 6440 رحلة بتراجع 0,16 بالمئة وبلغ عدد رحلات الهبوط 3207 رحلات بتراجع 0,19 بالمئة، اما رحلات الاقلاع فبلغت 3209 رحلات بتراجع 0,13 بالمئة وارتفع عدد رحلات العبور بالترانزيت بنسبة 33,33 بالمئة وسجل 24 رحلة.



الطائرات الخاصة: ارتفع مجموع الرحلات الخاصة بنسبة 17,78 في المئة وسجل 583 رحلة توزعت على 270 رحلة خاصة وصلت الى لبنان بزيادة 19,47 في المئة و271 رحلة خاصة اقلعت من لبنان بزيادة 18,38 في المئة و42 رحلة عبور.



حركة نقل البضائع: بلغ حجم البضائع المنقولة جوا خلال ايلول الماضي 7451,17 طنا بزيادة 12,67 بالمئة منها 4123,66 طنا من البضائع المستوردة بزيادة 2,11 بالمئة و3327,51 طنا من البضائع الصادرة بزيادة 29,23 بالمئة.



حركة نقل البريد: بلغ مجموع البريد المنقول جوا 52,495 طنا بزيادة 38,77 بالمئة منه 44,663 طنا من البريد الوارد بزيادة 47,22 بالمئة و7,832 طنا من البريد الصادر بزيادة 4,54 بالمئة.



هذه الارقام تشير بوضوح الى ان حركة العام 2017 ستزيد من ثمانية ملايين راكب وربما تقارب التسعة ملايين في نهاية شهر كانون الاول المقبل لما يتخلل هذه الفترة من اعياد مباركة واجازات.