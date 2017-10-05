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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بين ملك تقود بلاده منذ سنوات حملة إسقاط الرئيس بشار الأسد، ورئيس فرضت بلاده بقاء النظام السوري، بالفيتو ثم بالقوة... لقاء، ثم حوار، فاتفاق على تواصل.

أما بين حكومة ينوء شعبها تحت وطأة النزوح، وحكومة أخرى تقر الأمم المتحدة بشرعيتها، فاللقاء محظور، والحوار مقطوع، والبحث في التواصل لإيجاد الحلول مرذول.

هكذا، يمكن للملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس فلاديمير بوتين أن يعقدا لقاء قمة، وأن يتداولا خلاله بمعظم الملفات، وأن يتفقا أقله على توحيد الجهد لمحاربة الإرهاب، فيما يدأب البعض في لبنان على إصدار أحكام التخوين في حق وزير خارجية، جل ما ارتكب، أنه اجتمع مع وزير خارجية آخر، تحت قبة الأمم المتحدة، لمحاولة فتح ثغرة في جدار سميك.

عناد ما بعده عناد، يدفع لبنان ثمنه يوميا من اقتصاده، بعد أمنه، وما تمادي الجرائم وتمددها على مساحة الوطن، من جونية إلى مزيارة إلا الدليل. عناد ما بعده عناد، بلغ اليوم ملف النزوح، بعدما حد بالأمس من قدرة الجيش على صد الإرهاب، وكما منع لسنوات تحقيق الانتظام المالي للدولة... عناد ما بعده عناد في الباطل، لا يقابله اليوم إلا عناد ما بعده عناد في الحق، يبقى وحده السبيل لوضع حد لوقاحة الكذب والتحريض والتضليل.



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



حدث عالمي لزيارة تاريخية. ففي موسكو محادثات مهمة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس فلاديمير بوتين تناولت علاقات الكرملين مع القيادة السعودية وتم توقيع إتفاقات بينها إتفاق حول صواريخ s أربعمئة وقد حدد الملك سلمان أسس الحلول بتوحيد المعارضة في سوريا وبتطبيق المبادرة الخليجية في اليمن وبتنفيذ المبادرة العربية في فلسطين. وقالت أوساط سعودية إن بوتين طلب استثمارات في روسيا.

وفي باريس وعد الرئيس إيمانويل ماكرون ببذل الجهود لوقف أي انسلاخ كردي عن العراق وقال لحيدر العبادي إنه سيعمل على فتح حوار عراقي حول نظام الحكم والمكونات العراقية في إطار من الوحدة.

محليا ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر غد في السراي الحكومي و جدول الأعمال روتيني مع توقع استئناف البحث في مسألة الكهرباء. وسيركز مجلس الوزراء على آلية تنفيذ قانون الضرائب فور تعديله في مجلس النواب الاثنين المقبل.

في مجال آخر قدم خبير إعلامي لمجموعة من مسؤولي الصحف وأمام الوزير ملحم رياشي تجربة في الخارج حول الإنتقال من التحرير الورقي الى التحرير الإلكتروني.

البداية من المحادثات السعودية - الروسية في موسكو.



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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

حدث القمة التاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قارب في العمق قضايا المنطقة الساخنة وأطلق العنان لجملة من التحليلات بشأن انعكاسات القمة على الملفات المطروحة ودفع كذلك الى انتظار النتائج وما ستحمله في طياتها.

فالملك سلمان طرح رؤيته للازمة السورية فأكد على اهمية الحل السياسي مطالبا ايران وقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطفة فيما شهدت القمة توقيع اتفاقات اقتصادية كبرى بين الجانبين.

واذا كانت قمة موسكو قد استحوذت على الاهتمام الاقليمي والعالمي ومن شأنها ان تعطي زخما للعلاقات بين البلدين وفق تعبير الرئيس الروسي فان الداخل المحلي بقي مشدودا الى جلسة مجلس النواب التشريعية الاثنين وما يرافقها من تحركات متصلة بسلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا السياق زارت الهيئات الاقتصادية قصر بعبدا ليؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمامها ان لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد.

اما في السراي الكبير فلقاءات اقتصادية وانمائية لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ابرزها مع وفد من الاتحاد العمالي العام فيما تراس اجتماعا لبحث المشاريع الانمائية لمدينة طرابلس. وقد نقل وزير العمل محمد كبارة عن الرئيس الحريري أنه ينوي عقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس قريبا وأنه يعطي أولوية لتنفيذ عدد من المشاريع في المدينة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

ثلاث محطات اساسية على الاجندة اللبنانية، اولها جلسة التشريع الاثنين المقبل لترميم قانون الضرائب وما يدور في فلكه، وثانيها جلسات الموازنة العامة في النصف الثاني من تشرين الاول، اما المحطة الهامة والابعد مدى فهي الاستحقاق الانتخابي النيابي.

في قصر بعبدا سمعت الهيئات الاقتصادية تأكيدات رئيس الجمهورية الا عودة عن اجراءات ضبط الواردات والنفقات بعدما تبلغ من وفد الهيئات اعتراضها المتكرر على بعض مضامين مشروع قانون الضرائب، اما الموازنة فهي ليست تفصيلا في الحياة العامة بعد 13 عاما من اقرار اخر نسخة منها، بل هي جسر عبور نحو اعادة الانتظام الى عمل المؤسسات، والدفع باتجاه المحاسبة والرقابة، وفي حديث الانتخابات النيابية لا مساومة على اجرائها مهما كلف الامر.

خارجيا، كانت القمة الروسية السعودية تخرج بالتأكيد على ضرورة تجاوز حالات الازمة على مستوى المنطقة عبر سبل سلمية وسياسية وعلى اساس حوار وطني واسع وبالاعتماد على القانون الدولي على ان الاولوية هي لمحاربة الارهاب، وعلى طريقة الـ (one – two) تبادل السعوديون والروس المواقف الايجابية من الازمة السورية، في حين رحبت موسكو بجهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة للمشاركة في مفاوضات جنيف، قيمت الاخيرة جهود روسيا ايجابيا لتسوية الازمة في اطار منصة استانا.

في اليوميات السورية ساحرة مستديرة طوقت القلوب على اسم نسور قاسيون في ذكرى حرب تشرين التحريرية، فيما العيون على التأهل لكأس العالم عبر الفوز على استراليا بعد وضع منتخب الكنغر ذهابا في جيب تعادل ايجابي بنكهة الفوز ومن يعلم، لربما يواجه السوريون الاميركيين في الملحق الحاسم للتأهل، وفي الميدان الميادين باتت قاب قوسين من وصول الجيش الذي ينظف بقع داعش السوداء على خارطتي حمص وحماه تمهيدا لاعلان المحافظتين خاليتين من التنظيم الارهابي قريبا.

والى الجار العراقي مشهد الانجازات متوازن والجديد تحرير كامل مركز قضاء الحويجة واعلن حيدر العبادي انه لم يبق من وجود لداعش سوى على الخط الحدودي مع سوريا، وفي ذكرى تشرين برقية من رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الاسد تمنى فيها لسوريا النصر الكامل على الارهاب، الوجه الاخر لارهاب الدولة الذي تمثله اسرائيل، واستعادة دمشق لدورها في الحفاظ على العروبة السمحة وصيغ التعايش في الشرق، وبرقية مماثلة للرئيس المصري تمنى فيها الرئيس بري ان تتمكن بلاده من هزيمة الارهاب الذي يحاول ارباك الامن وتهديد استقرار مصر.

وقبل ان يحزم رجب طيب اردوغان امتعته لمغادرة طهران كشف عن الية ثلاثية الابعاد مع ايران والعراق تظهر صورة مشهد واحد، اغلاق ابواب تجارة النفط مع اقليم كردستان.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

الحويجة على مرمى ساعات من عودتها الكاملة الى الحضن العراقي، بعد ان دخل الجيش والحشد الشعبي مقر القضاء، ايذانا بالقضاء على آخر المعاقل الداعشية في الداخل العراقي.. والعين والوجهة العسكرية الى الحدود مع سوريا، لتطهيرها من بقايا هذا الارهاب..

عمليات القوات العراقية تلامس المناطق الكردية التي سمعت جيدا دوي الانتصارات ضد من اراد احتلال الاراضي العراقية وارهب اهلها، وسمعت اليوم كلاما من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العائد من ايران، متوعدا مسعود البرازاني باغلاق كامل المعابر البرية والجوية لاقليم كردستان العراق الى الاراضي التركية، مصحوبا بنصيحة لعدم السماع للاصوات الاسرائيلية التي ستتخلى عنه وتتركه واستفتاءه..

في لحظات تخل عن تاريخ من الممارسات، كلام سعودي جديد بعد زحمة التطورات عن وحدة الاراضي العراقية والسورية، وحل الازمتين السورية واليمنية بالطرق السياسية.. كلام سمعه العالم اليوم من الكرملين الروسي لكن بلسان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فعزا المحللون التبدل بالخطاب الى التبدلات الميدانية وضيق الخيارات السعودية، والحاجة للسلم الروسي للنزول على الاقل عن الشجرة اليمنية والسورية..

اما الساحة اللبنانية فمليئة بالسلالم التي تنزل السياسيين عن اسقفهم العالية.. وعلى اعتاب الجلسة الحكومية تشكيلات قضائية من المفترض ان تساعد الاندفاعة الحكومية، وصفها وزير العدل للمنار بانها مناقلات تقنية بعيدة عن المنازلات السياسية.. وما يسهل المشهد العام العالق بين السلسلة وايراداتها، موازنة وصفها معدوها بالمتزنة امنت الايرادات على الطريقة اللبنانية ، وباتت بعهدة الجلسة التشريعية، مصحوبة بوعود رئيس الجمهورية بالا عودة عن الاجراءات التي تضبط النفقات والايرادات، وعن محاربة الفساد..



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

فتشوا عن التسوية السياسية في كل شأن، ان غابت تعطل البلد وإن تأمنت سار البلد، ولكن على انغام عازفيها وتقاسيمها واقتساماتها، هكذا حولت التسوية قبول المجلس الدستوري الطعن في قانون الضرائب من عقاب للسلطة على سوء ادائها الى وسيلة لتدوير السلسلة واخضاعها لما يخفف غضب رافضيها واصرار مريديها، التسوية حولت السلسلة ايضا من مادة للكيد بين اهل الحكم الى صفقة اسقطت مطب قطع الحساب وحالت دون التحرك الدستوري مجددا ومررت التشكيلات القضائية.

القصر والسراي شكلا محجة للهيئات الاقتصادية والعمالية، فتلقيا الهواجس المتناقضة وطمأنا، والاختبار العملي في الجلسة التشريعية الاثنين.

توازيا، انهمك رئيس الحكومة ووزيرا المال والاقتصاد وحاكم المركزي في التحضير لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الاسبوع المقبل، وكيفية درء مخاطر الحصار الاميركي على حزب الله.

دوليا، لقاء قمة بكل ما للكلمة من معنى شهدته موسكو بين العاهل السعودي والرئيس الروسي ينتظر ان يشكل مفترقا في مسار ازمات المنطقة بدءا بسوريا.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

السعودية على الدروب الروسية.. العراق يعلن تحرير الحويجة من قصر الإليزية.. الإيرانيون في قلب الأسد.. والأكراد يدفعون تركيا إلى أحضان الولي الفقية.. فيما يبحث دونالد ترامب بين سطور الكونغرس عن وصايا تبقيه على قيد الاتفاق النووي مع إيران. صورة بانورامية ترسم المنطقة وتلف وجوه المدن المشتعلة بضمادات لزوم الإسعافات الأولية.. وأحد أبرز المستوصفات النقالة موسكو العاصمة المطلة سياسيا على المتوسط.. التي شهدت اليوم زيارة هي الأولى من نوعها ملكيا.. حيث أجرى العاهل السعودي والوفد المرافق محادثات أثمرت ثلاثة مليارات دولار من التعاون وأسلحة روسية متطورة.. والأهم هو تأكيد حرص الطرفين على مواجهة الإرهاب والتطرف وما سماه سيرغي لافروف محاربة الإيديولوجيا الإرهابية. وعلى المستوى اللبناني فإن الحرب تتخذ منحى مصارعة الإرهاب.. ومن المرات النادرة التي يعلن فيها الجسم القضائي انطلاقة هذه الحرب في خلال قسم اليمين.. إذ برزت الدعوة إلى تطبيق أحكام العدالة الحقة في زمن بات الفساد يحيط بنا من كل صوب ومن الفساد المعتلي متن الموازنة كان النائب إبراهيم كنعان بوصفه رئيسا للجنة المال يستخرج من الأرقام أرقاما زائدة ويصفي أبواب هدْر تعمشقت على البنود وشكلت تنفيعات بالرقْم المشهود ومن هذه الابواب: سبعة عشر قانون برنامج بتبريرات غير مقنعة.. باصات وسكك حديد وليس لدينا من سكة.. جمعيات وعطاءات خاصة ومساهمات وصلت الى اربع مئة وثمانين مليون دولار.. احتياطي غير متخذ صفة الاحتياط.. قطاع اتصالات اقتطع منه مئة وواحد وخمسون مليارا كانت موازنة زائدة.. ابنية مستأجرة بمئة وأربعة عشر مليارا.. تجهزيات ومفروشات تغير للإدرات والوزارات سنويا.. صيانة كومبيورات لوزارة العدل بقيمة اربع مئة وسبعين مليارا سنويا "والعدليةْ ما فيها كمبيوترات".. مستشارون لبرنامج الأمم المتحدة يكلفون الدولة أربعة وعشرين مليارا سنويا منذ عام ألفين وثمانية ليست هذه الارقام تهمة ولا شائعة ولا أخبارا كاذبة.. هي واقع أبرزه كنعان بالفم الملآن وقدم خلاله اقتراحات جديدة من شأنها أن تراكم الوفر وبينها عجز الكهرباء السنوي الذي يصل إلى ألفين ومئة مليار حيث بإمكان الدولة أن تنتهي من سياسة النكايات وتذهب إلى معامل غاز بدلا من حصرها بالديزل والفيول اويل لكن السؤال الأبرز الذي طرحه كنعان: هل يجرؤ مجلس النواب في جلسته العامة على أن يخطو هذه الخطوة الإصلاحية الكبيرة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

بين غد الجمعة والاثنين المقبل قطوعان، القطوع الاول جلسة مجلس الوزراء غدا، وعلى جدول اعمالها لغم بقيمة 225 مليار ليرة لمصلحة وزارة الاتصالات، هذا البند سبق وادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء منذ اكثر من 7 اسابيع، لكنه لم يمر، فلماذا اعادة وضعه في جلسة الغد؟ ولماذا استباق جلسة مجلس النواب؟ ولماذا الاصرار على تمريره سلفة خزينة فيما بات معلوما ان خزينة الدولة تقع تحت اعباء سلفات الخزينة غير المحصلة والتي تقدر بـ 15 مليار دولار.

هذا قطوع اول، القطوع الثاني يوم الاثنين يتمثل في تمرير مشاريع القوانين المعجلة لتمرير الضريبة التي هي ايرادات السلسلة، الضريبة ليست سوى طبعة ثانية من الطبعة الاولى التي اسقطها المجلس الدستوري بضربة الابطال، فماذا تبدل بين الابطال واليوم، عمليا لا شيء، فالضريبة ضريبة، وليس لها اسم اخر، والحكومة ليس امامها سوى الضريبة لتمويل السلسلة، فمن اين تأتي بالتمويل والايرادات ما دام وقف الهدر والفساد صعب المنال؟

السلسلة وضعت فهل رافقها اصلاح اداري يفرز بين العاملين وبين جيش العاطلين من العمل ممن يتقاضون رواتبهم من دون ان يعملوا؟ هل سمعت الحكومة بتوظيفات التنفيعات المحشوة بها الادارات؟ هل تعرف الحكومة عن موظفين لا يتوجهون الى مكاتبهم الا كل اخر شهر لتقاضي رواتبهم؟ هل تعرف عن الذين يذهبون صباحا ليوقعوا على جدول الحضور فقط؟ هؤلاء لحقتهم سلسلة الرتب والرواتب، وما دامت الخزينة مثقوبة، فلا شيء يمكن ان يؤمن الزيادات سوى السحب من جيوب المواطنين، فهل سيمر القطوع الاثنين؟



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