وزير البيئة يطلب الادعاء على مواطن اصطاد 217 طيراً وعرض طرائده على سيارته

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طلب وزير البيئة طارق الخطيب من المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل الادعاء على المواطن محمد عرب وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرّضاً أو متدخلاً واتخاذ كل التدابير القانونية بعد نشره فيديو يظهر فيه متباهياً بعرض طرائد مصطادة على سيارته بتاريخ 24\9\2017 الامر الذي يخالف قانون الصيد ان لناحية كمية الطرائد إذ أقرّ أنه اصطاد 217 طيراً من الطيور الممنوع صيدها وان لناحية عرض الطرائد على السيارة.

تجدر الاشارة الى أنه وعملاً بالمادة 15 من قانون الصيد البري فإن من يخالف قانون الصيد حتى خلال فتح موسم الصيد" يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين, وفي مطلق الاحوال بمصادرة السلاح المستعمل نهائياً وعند الاقتضاء بإتلاف الاجهزة والمواد والآلات والوسائل الممنوعة".