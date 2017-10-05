رئيس الجمهورية امام وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان: لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد

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الرئيس عون: الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما

شقير: اللقاء اكثر من ممتاز ووضعنا مسألة الازدواج الضريبي في عهدة الرئيس

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول الى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي في البلاد، معتبرا ان الحوار الاقتصادي الذي دعا اليه قبل مدة في قصر بعبدا، سوف يتكرر كلما دعت الحاجة وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة منه.

ولفت الرئيس عون اعضاء الوفد الى ان الدولة في صدد انجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الانتاج دورا مهما بعدما تم تغييب هذه القطاعات خلال الاعوام الماضية ما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد.

وشدد رئيس الجمهورية على ان لا عودة عن الاجراءات التي تضبط الواردات والنفقات ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود. ودعا الرئيس عون الى ابراز النواحي الايجابية التي تحققت خلال الاشهر الماضية ولاسيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركي والتبدل الايجابي في ميزان المدفوعات، معتبرا ان التركيز على السلبيات فقط لا يخدم الوطن ولا الحقيقة.

وكان وفد الهيئات الاقتصادية عرض على الرئيس عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب ولاسيما مسألة الازدواج الضريبي وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.

تصريح شقير

وبعد اللقاء ادلى رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية السيد محمد شقير بالتصريح التالي: "كان اللقاء اكثر من ممتاز مع فخامة الرئيس وقد وضعناه في اجواء لقائنا مع الرئيس الحريري واجتماعنا مع وزير المالية الذي تمكنا من احراز تقدم معه حول مجمل نقاط البحث، وبقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي . ونحن وضعنا الامر في عهدة رئيس الجمهورية، مشددين على ان هذا العهد هو عهد الحق، ونحن سبق وراجعنا عدة مؤسسات داخلية وخارجية في هذا المجال اضافة الى عدة نقباء ومحامين، واننا نرى ان هناك ازدواجية ضريبية، وقد تمنينا على فخامته مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بالغائها في حال كانت موجودة. اما اذا تبين انها غير موجودة فإننا كقطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة."

اضاف: "ان الامر بات في عهدة فخامة الرئيس، ووزير المالية منفتح على التحاور حول هذا الموضوع في موازنة العام 2018، لنرى ماذا بامكاننا ان نغيّر فيه، خصوصا وان هناك اعتراف لدى الحكومة ووزير المالية ان كافة القوانين والانظمة الضرائبية في لبنان بحاجة الى تغيير حيث باتت قديمة ومر عليها الزمن."

وردا على سؤال اوضح "ان من يدفع الفرق، في ما خص المصارف، هي الدولة التي تأخذ الضريبة وتزاد الفوائد، وليس المصارف. انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل لكن الامر واضح. بالأمس علمنا ان هذا البند قد يكون خلافيا داخل الحكومة، ونحن لا نريد خلافا داخلها، فنحن حريصون على العهد كما على الحكومة، فلنعمل من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع."

واشار ردا على سؤال آخر الى "انه اذا لم نتمكن من تعديل الامر في موازنة العام 2017، فإن النقاش سيبدأ في موازنة العام 2018 قريبا وسنكون ضمن الذين سيشاركون فيه."

وكان وفد الهيئات الاقتصادية ضم الى السيد شقير السادة: نائب رئيس جمعية المصارف سعد ازهري، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس اتحاد رجال الاعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون حلو، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الانتاج شارل عربيد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي.

وزير الاعلام

الى ذلك شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية وانمائية وفي هذا السياق استقبل الرئيس عون وزير الاعلام ملحم رياشي وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد. كما تناول البحث اوضاع وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان حيث اكد الوزير رياشي على اهمية وضرورة الاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد يؤمن انتظام العمل في المؤسسة ويمكنها من الانطلاق وفق رؤية اعلامية ووطنية تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين وآمالهم.

بلدية زوق مكايل

واستقبل الرئيس عون رئيس بلدية زوق مكايل السيد الياس البعينو على رأس وفد من المجلس البلدي شكر رئيس الجمهورية على رعايته بطولة آسيا لكرة السلة التي اقيمت في زوق مكايل وجمعت لاعبين من 16 دولة "آمنوا بالاستقرار الذي ينعم به لبنان في عهدكم". وطالب البعينو بمساهمة الدولة في التكلفة الباهظة التي "دفعت من صندوق البلدية لتأهيل ملعب البلدة بفترة قياسية وقد اصبح الان جاهزا ليستقبل اي بطولة دولية بكل الالعاب الرياضية التي تمارس داخل الصالات". واشار الى ان البلدية باشرت وضع تطبيق E. MUNICIPALITY متمنيا المساعدة على امداد زوق مكايل بالطاقة الكهربائية 24 ساعة /24 " لان بلدتنا تتلوث بيئيا بدرجة عالية نتيجة دواخين معمل الزوق والباخرة المنتجة للكهرباء". واثار البعينو اوضاع الطرق الداخلية للبلدة والاسراع في انجاز محطة تكرير الصرف الصحي.

ورد الرئيس عون مرحبا برئيس واعضاء الوفد البلدي، منوها بالانجاز الرياضي الذي تحقق في بطولة آسيا لكرة السلة للمنتخبات، مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه بمطالب البلدة اسوة بغيرها من البلدات الكسروانية خصوصا واللبنانية عموما.

واوعز الرئيس عون الى الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية متابعة هذه المطالب.

السفيرة رولا نور الدين

وفي قصر بعبدا السفيرة رولا نور الدين لمناسبة تعيينها سفيرة للبنان لدى المنظمات الدولية في جنيف.