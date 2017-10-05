الإرهابي الخطير.. سيلقى مصير أحمد الأسير!

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"رادار سكوب":





أفادت مصادر قانونية من المحكمة العسكرية لموقع "رادار سكوب" أن الإرهابي الخطير نعيم عباس (فلسطيني) سيلقى مصير الشيخ أحمد الأسير أي قد يتم تعيين محامي عسكري له يرافع في ملفاته المتعددة كون "عباس" حاول ولا يزال جاهداً للتهرب من الإستجواب أمام قوس العسكرية. حيث يقوم بعزل وكيل له وتعيين آخر بهدف المماطلة وتضييع الوقت قدر المستطاع.





لذا بعد إقرار أول حكم إعدام وجاهي صادر عن "العسكرية" في السنوات الأخيرة والذي كان بداية مع "الأسير" سينسحب الأمر ذاته على موقوفين إرهابيين آخرين على رأسهم نعيم عباس الذي خطط ونفّذ أبرز وأول تفجيرات الضاحية الجنوبية.