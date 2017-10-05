أسرار الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الأول 2017

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خفايا - البناء

وسط معلومات كثيفة عن المشروع الأميركي – «الإسرائيلي» – الخليجي لتقسيم دول المنطقة دويلات وإمارات عرقية ومذهبية بغية المحافظة على الكيان الصهيوني ونهب الثروات والشروع عملياً في تنفيذه، برز في المقابل حراك لمكوِّنات محور المقاومة من دول وتنظيمات وأحزاب من أجل التنسيق في مواجهة المشروع المذكور وإسقاطه بسبب جسامة مخاطره ونتائجه على المنطقة برمّتها دولاً وشعوباً.

يقال – المستقبل

إن مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الذي استهدف في الآونة الأخيرة ضباطاً روساً وقيادات عسكرية تابعة لإيران في سوريا، أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين بُعيد الحل السوري.

أسرار - الجمهورية

كشف مرجع مالي أن الفساد تسلّل الى إحدى المؤسسات التي تتشارك ملكيّتها الدولة والقطاع الخاص وقال: «اذا كان قانون الشراكة سيؤسّس شركات فاسدة فمن الأفضل عدم تطبيقه».

يرفض قطب بارز الحديث عن زيارة قام بها أخيراً إلى إحدى الدول ونتائج لقاءاته مع المسؤولين فيها.

لاحظت أوساط سياسية إستياء تيار سياسي من تصرُّفات وزراء أحد الأحزاب .

أسرار - اللواء

غمز: مهّدت زيارة قطب نيابي إلى مسؤول كبير إلى إعادة فتح ملف التحالفات الانتخابية، الذي كان مقفلاً.

لغز : حددت بلديات مهلاً لنازحين جدد وقدماء يفدون إلى مناطق معينة للمغادرة الطوعية نظراً لانتفاء الحاجة إليهم.