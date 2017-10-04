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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

إنجاز جديد، للعهد الجديد، قبل أقل من شهر على إطفاء شمعته الأولى... فبعد إنجاز الأمن، وسيادة الحدود ... حتى آخر حبة من تراب الجرود ... وقبل إنجاز لقمة العيش مع السلسلة، والكرامة الوطنية مع الموازنة وقطع الحساب وقطع أزمنة اللاحساب ... جاء إنجاز العدالة ... لأول مرة منذ أعوام طويلة ... والبعض يقول للمرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني ... تشكيلات قضائية عامة وشاملة ...

نحو 522 قاضيا شملتهم المناقلات ... 522 قاضيا ... من بينهم نحو 90 بالمئة من القضاء الواقف، أو قضاة النيابات العامة والتحقيق ... وأكثر من ثلثي القضاء الجالس...

تشكيلات قضائية ... ألغت شواذ الجزر القضائية ... والمحميات العدلية ... والإقطاعيات والمقاطعات فوق أقواس الحق ... وأدخلت دما جديدا إلى آليات المقاضاة وإحقاق العدل ... بحيث لا ينام بعد اليوم، أكثر من 2650 ملفا من ملفات حقوق الناس... كتلك التي كانت نائمة منذ أعوام في مجلس أحد مفتعلي ضجة خروجه الواجب والضروري، قبل أسابيع ...

إنها دولة الحق تقوم ... حقنا في سيادتنا على أرضنا ... وحقنا في لقمة عيشنا الكريمة ... وحقنا في أموال دولتنا وأملاكها، التي هي جزء من كرامة وطننا ... وحقنا في انتزاع الحق ... من دون منة زعيم ... ولا وساطة نافذ ... ولا رشوة ولا مذلة ... لكل هذه الأسباب ربما، قرر رئيس الجمهورية أن يفتتح هو شخصيا السنة القضائية ... بخطاب يفترض أن يحسم: لا لدويلات الباطل على حساب دولة الحق ...

اما دويلات الباطل فكانت حاضرة في أحداث عدة هذا النهار ... من المحاكم ... إلى المرامل ... إلى البلطجة ...



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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



جو البلد إعتبارا من الغد نحو منخفض مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وغائم على ذمة مصلحة الأرصاد.

أما الجو السياسي فيميل الى الثبات بدليل التوافق الذي تم على تشكيلات مجلس القضاء الاعلى والتي تسلمها وزير العدل وسيطلع عليها مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الجمعة.

وفي الجو المعتدل حدد رئيس المجلس النيابي قبل ظهر الاثنين المقبل موعدا لجلسة تشريعية لدرس مشروع قانون التعديل الضريبي بما يسمح باستمرار تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب.

وفي الثبات السياسي التوافق الشامل على بقاء الحكومة الى حين إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

وفي اللقاءات المهمة لهذا اليوم اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان رأس اجتماع مجلس المطارنة.

والى الفاتيكان يسافر قريبا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وفي الخارج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في موسكو في زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها ملك سعودي لروسيا.

وفي طهران الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفق مع الرئيس حسن روحاني على ان التعاون بين أنقره وطهران وموسكو من شأنه ان يقدم الحل السياسي للأزمة السورية.

إذن الرئيس بري حدد الاثنين موعدا لجلسة تشريعية.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

الجمعة مجلس وزراء... الأثنين جلسة تشريعية...

الجمعة مئات مليارات الليرات تصرف على القاعدة الإثنتي عشرية في غياب الموازنة التي ستقر نظريا لكن عمليا الصرف تجاوز أرقامها...

الاثنين جلسة نيابية عامة لتشريع المعجل بغية التقاط أرقام الضرائب لتمويل السلسلة، لكن التشريع لا يلغي المخاوف من أن الضرائب ستثقل معظم القطاعات وذوي الدخل المحدود الذين يرون الضرائب ترتفع لتنخفض معها القيمة الشرائية لرواتبهم ولاسيما منهم القطاع الخاص الذين يتحملون غرم الضرائب من دون ان يصل إليهم غنم الزيادات...

في ظل هذه الأجواء، ولدت التشكيلات القضائية في جنح الظلام، والمتوافر من المعطيات والأجواءالتي رافقتها انها تميزت بالتسويات مع تسجيل رابحين ومتنازلين، فهناك حديث عن ان التيار الوطني الحر فاز بحصة الأسد في هذه التشكيلات فيما الرئيس الحريري قدم تنازلات، ولولا ذلك لما ولدت التشكيلات، فيما الرئيس نبيه بري حافظ على موقعه فيها...

التشكيلات القضائية من شأنها أن تعطي دفعا للملفات المتراكمة، لكن ما لا تنطبق عليه صفة الدفع قضية الضرائب التي لا يعرف حتى الساعة كيف سيتم تمريرها في ظل المعارضة لها من قبل الهيئات الإقتصادية.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

الاستفاقة المتأخرة على قانونية الضرائب التي ستمول سلسلة الرتب والرواتب والخوف غير البريء على دستورية القوانين ذات الصلة وضرورة ضمها الى الموازنة،اضافة الى البحث عن موارد جديدة لتغذيتها، وجد موظفو القطاع العام والاساتذة امام واقعين كلاهما مر، اما التراجع عن السلسلة واعتبار ما قبضوه بموجبها بونس شهر ولى الى غير رجعة، او تمويل السلسلة من جيوبهم بما يجعلها وكأنها لم تكن، من هنا غضب المستفيدون الذين لم يستفيدوا.

في شق الهيئات الاقتصادية صرخة ايضا نابعة من عدم قدرتها على تحمل الزيادات، اضافة الى رفض الازدواج الضريبي، هذه العواصف ستمر في مجلس الوزراء الجمعة قبل ان تعبر الى جدول اعمال الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري يوم الاثنين، في السياق صدمة وازمة، الصدمة ان اقر البرلمان القانون الذي يسمح بوقف السلسلة اذا لم تتأمن مواردها، والازمة لمحاولة امرار موازنة 2017 بقطع حساب يتيم عن سنة 2015 دونها عقبات دستورية وقانونية تجعلها شبه مستحيلة.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

خرجت التشكيلات القضائية من الكم السياسية التي نقحتها في ليل عاجل أرضى جميع المرجعيات، توافقا مع العرف القديم القاضي بإشراف القيادات على التشكيلات ودفتر الشروط هنا يجب أن يطابق معايير قرْب القاضي من الزعيم أما الكفاءة فهي تفصيل يأتي في مرحلة ثانوية وفي ساعات الليل عمل السياسيون "أوفر تايم"، فتحول معظمهم إلى مجلس قضاء أعلى وكادوا ينتحلون إيمان رئيسه جان فهد ولم ينبلج الصباح إلا وقد أعدت التشكيلة وسربتْ إلى الإعلام مركزا بمركز وغرفة بغرفة وصحا لبنان على توزيعة لم يعترض عليها أحد من المرجعيات السياسية وهذا مؤشر توافق منقطع النظير أرضى جميع الأذواق بحيث تقضي القاعدة السياسية ألا نعترف بمبدأ فصل السلطات أو نحافظ على القضاء مرجعية مستقلة تتخذ أحكامها من دون مشورة أي مرجع له الفضل في النقل والتعيين والتشكيل والحكم هو الحكم إذ تثبت الأدلة الجنائية في حالة قناة الجديد فقط من دون سائر قضايا الدولة ومواطنيها أن الاعتداءات التي طالت هذه المحطة لا تزال خارج التوقيف والمحاكمة والمساءلة وأن موقوفا واحدا لن ينال عقابه وحتى عندما بدأ القضاء تحقيقاته في التعديات كافة المسجلة بالصوت والصورة فإنه وقف عند مرجعية واحدة لن يجرؤ على تخطيها رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الفضل اليوم في تعيين حصته من القضاة الشيعة على مستوى لبنان وليس بري وحده فالسيد نادر الحريري عمل قاضيا في الليل مستشارا في النهار فيما الغرف المنشأة حديثا أرضت وليد جنبلاط وانفرد التيار الوطني بتمثيل المسيحيين لكن أفضل تحليل هو الذي سيقودنا إلى تأكيد وزير العدل سليم جريصاتي أن التشكيلات تعتمد على الكفاءة وسيدرسها في فترة وجيزة ليحيلها إلى مجلس الوزراء والتحليل في الموازنة سيقود إلى استنتاجات مماثلة، مع تقديم رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان غلته اليوم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى جلسة ضرائبية الاثنين المقبل وفي الموازنة المحالة قدم كنعان وفرا بقيمة ألف وأربعة مليارات ليرة لكن الوفر لم يكن يوما هو المشكلة في موازاة الهدر ومكامن الفساد والمزايدة على اللبنانيين لكأن الشعب هو المتسبب بهدر اموال الدولة وهو نفسه المتجني على قياداتها ودفعهم الى التمديد عنوة وتحت التعذيب والا لماذا احتد وزير المال علي حسن خليل على غياب الموازنة لثلاثة عشر عاما؟ فمن منع رئيس المجلس من إقرارها؟ وهو أعلن خوض المعركة ضد الفساد ودعا الى اجراء انتخابات نيابية في موعدها ومن المعيب ان يكون هناك مجرد تفكير بالتمديد والمتحدث هنا هو نائب ممدد لنفسه للمرة الثالثة.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "أن بي ان"

بعيدا عن كل الضجيج الذي لا يغني ولا يسمن يطلق مجلس النواب ورشته التشريعية الاثنين والاتجاه واحد، حسم وانهاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وقارا مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في ما يتعلق بالضرائب لتمويل هذه السلسلة.

سلسلة الشتكيلات القضائية سلكت بدورها طريقها الى الاقرار، وهي بحسب مصادر الـ nbn ستعيد التوازن الى الهرم القضائي بين استئناف وتمييز وبداية بفعل الشغور بعد 7 اعوام من غياب التشكيلات العامة وما فرضه ملف النزوح السوري من ضغط كبير على النيابات العامة وقضاة التحقيق الامر الذي رفع عدد الدعاوى الجزائية بنسبة وصلت الى 35 % وفق ارقام قضائية موثقة.

في لقاء الاربعاء اليوم نبه النبيه مما يجري في المنطقة، في اطار محاولات رسم حدود الدم ضمن المشروع التفتيتي والتقسيمي لدولها، وهو مشروع لا يخدم سوى اسرائيل التي راهنت وتراهن عليه لخلق اسرائيليات تشكل صورة طبق الاصل عنها بما يبرر يهودية دولتها المزعومة، هذا السعي الاسرائيلي يأتي في ظل الانجازات الميدانية السورية والعراقية والتحولات على مستوى المنطقة التي تشهد زحمة في الجو بفعل الزيارات ذات الدلالات.

الرئيس التركي في طهران، والملك السعودي الى موسكو، ورئيس لجنة الامن القومي الايراني في دمشق، اما على صعيد الانجازات فاستهداف روسي لقيادة النصرة ومقتل قياديين منها واصابة ابو محمد الجولاني.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

سلاسل بشرية وقرابين فداء، وصلت بنداءاتها وعطاءاتها عصرنا بكربلاء..

رجع صداها اليوم، مسيرة الاحرار تأسيا بسبايا الحسين، جمعت امواجا بشرية ملأت ساحات النبطية، والعنوان لن تسبى زينب مرتين، وما تركناك يا حسين..

على امتداد الساحات رجال ما تركوا الواجب ولا السلاح، تقدموا الجموع من النبطية الى العين البقاعية، مقاومون شهداء قدموا الارواح حسينية وبذلوا الدماء حفاظا على ماء وجه الامة، زفتهم المقاومة الاسلامية الى حيث الخلود من القائد الحاج علي العاشق الى ثلة من المقاومين مشوا المسار الجهادي دفاعا عن المسيرة الحسينية..

في المسار السياسي اللبناني عادت السلسلة لتلتف على المشهد العام، من الرواتب الى الموازنة وما ستحمله من سبل للتمويل، ومن عين التينة ضرب الرئيس نبيه بري الاثنين المقبل موعدا للجلسة التشريعية، مع تأكيده ان الامور الى الحل وستحسم القضية، والتالي بحسب مصادره الانتخابات النيابية التي ستجرى في موعدها..

في الاقليم موعدان يشيران الى ما رسمه الميدان السوري على خريطة المنطقة العسكرية والسياسية، من دون اغفال التطورات التي افرزتها مشاريع المواربة الاميركية.. الموعد الاول كان اليوم في طهران التي زارها رجب طيب اردوغان بكل عبارات الود والتاكيد على التطابق في الرؤى الايرانية التركية لحل الازمات في المنطقة، مع القناعة بالسبل السياسية لانهاء ما تبقى من ازمة سورية..

وعلى الاراضي الروسية موعد غدا للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عند الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. زيارة رتبتها المتغيرات الميدانية والسياسية في الاقليم، حتى اوصلت جدول اعمالها حد التنسيق العسكري بين البلدين، وهو ما لم تستبعده مصادر دبلوماسية روسية..



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

من المفترض ان تكون طائرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد حطت في هذه الاثناء في مطار موسكو في زيارة تستمر عدة ايام ووصفت بانها ستكون تاريخية نظرا لطبيعة الملفات المطروحة للنقاش؛ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن طهران التي يزورها اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الايراني حسن روحاني معارضتهما استفتاء اكراد العراق.

اما في لبنان فان التشكيلات القضائية التي شملت 520 قاضيا سلكت طريقها بعدما تسلمها وزير العدل من مجلس القضاء الاعلى لدراستها ومن ثم احالتها الى رئاسة مجلس الوزراء وهي التشكيلات التي تحصل منذ تسع سنوات.

وبالانتظار فان مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية الاثنين المقبل يدرس خلالها مشاريع القوانين المتعلقة بالسلسلة وتمويلها التي احالتها الحكومة وهي التي تجتمع قبل ظهر بعد غد الجمعة في السراي الكبير.

بالتوازي وفيما واصلت الهيئات الاقتصادية تحركها باتجاه المسؤولين مقدمة ملاحظاتها على مشروع الضرائب هدد الاتحاد العمالي العام بالاضراب اذا لمس اي شائبة في قانون الضرائب او تطيير السلسلة.



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