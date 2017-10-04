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إنجاز جديد، للعهد الجديد، قبل أقل من شهر على إطفاءِ شمعتِه الأولى ...



فبعد إنجاز الأمن، وسيادة الحدود ... حتى آخر حبة من تراب الجرود ...



وقبل إنجاز لقمة العيش مع السلسلة، والكرامة الوطنية مع الموازنة وقطع الحساب وقطع أزمنة اللاحساب ...جاءَ إنجازُ العدالة ... لأول مرة منذ أعوام طويلة ... والبعض يقول للمرة الأولى في تاريخ القضاء اللبناني ... تشكيلاتٌ قضائية عامة وشاملة ...



نحو 522 قاضياً شملتهم المناقلات ... 522 قاضياً ... من بينِهم نحو 90 بالمئة من القَضاء الواقف، أو قُضاة النيابات العامة والتحقيق ... وأكثر من ثُلُثي القضاء الجالس ...



تشكيلات قضائية ... أَلغت شواذَ الجُزُر القضائية ... والمحميات العدلية ... والإقطاعيات والمقاطعات فوق أقواس الحق ... وأَدخلت دماً جديداً إلى آليات المقاضاة وإحقاق العدل ...



بحيث لا ينام بعد اليوم، أكثر من 2650 ملفاً من ملفات حقوق الناس... كتلك التي كانت نائمة منذ أعوام في مجلس أحد مفتعلي ضجة خروجِه الواجب والضروري، قبل أسابيع ...



إنها دولةُ الحقِ تقوم ... حقُنا في سيادتنا على أرضنا ... وحقُنا في لقمة عيشنا الكريمة ... وحقُنا في أموال دولتنا وأملاكها، التي هي جُزءٌ من كرامة وطننا ...



وحقُنا في انتزاع الحق ... من دون مِنة زعيم ... ولا وِساطة نافذ ... ولا رشوة ولا مَذلة ...



لكل هذه الأسباب ربما، قرر رئيس الجمهورية أن يفتَتح هو شخصياً السنة القضائية ... بخِطاب يُفترض أن يَحسم: لا لدويلات الباطل على حساب دولة الحق ...



اما دويلات الباطل فكانت حاضرة في أحداثٍ عدة هذا النهار ... من المحاكم ... إلى المرامل ... إلى البلطجة ...