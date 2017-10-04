living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما علاقة "سرايا المقاومة" بأحداث صيدا الأخيرة؟!

4
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفتت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، في بيان الى أن "بعض الأوساط السياسية والإعلامية، دأبت الإشارة المتعمدة إلى اسم السرايا في أحداث صيدا الأخيرة"، نافية أي علاقة لها بـ"الحادث المؤسف الذي حصل في مدينة صيدا لا من قريب أو من بعيد وكل حديث يتناول دورا مفترضا للسرايا بالحادث إنما يتم لغايات سياسية تهدف الى الإساءة إلى للسرايا ودورها وتاريخها وعلاقاتها الطبيعية بمحيطها وبيئتها الاجتماعية".

 


وشددت على أن "أهالي صيدا وعائلاتها وفعالياتها وعلماء صيدا يعرفون معرفة اليقين أن خلفيات الحادث تنبع من تنافس محلي على شأن حياتي بحت، وليس هناك أي خلفيات أخرى وراء هذا الحادث الذي أدى إلى إطلاق نار استهدف عرضا شابين مجاهدين من السرايا اللبنانية صودف أنهما كانا متواجدين في المنطقة التي وقع فيها الحادث"، مؤكدة أنها لعبت "دورا هاما بالتنسيق مع الفعاليات الصيداوية المختلفة ومع الأجهزة القضاءية والأمنية في تهدئة النفوس وتخفيف التوتر وعودة الحياة لمدينة صيدا إلى طبيعتها بالرغم من سقوط شهيدين مظلومين من صفوفها".

 

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بـ"الإسراع في التحقيقات وجلاء الحقيقة وإصدار الأحكام القضائية العادلة درأءا للفتنة وإحقاقا للحق كما نطالب المصطادين بالماء العكر التوقف عن نشر الأكاذيب و الإساءات".

 

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout