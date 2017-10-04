ما علاقة "سرايا المقاومة" بأحداث صيدا الأخيرة؟!

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لفتت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"، في بيان الى أن "بعض الأوساط السياسية والإعلامية، دأبت الإشارة المتعمدة إلى اسم السرايا في أحداث صيدا الأخيرة"، نافية أي علاقة لها بـ"الحادث المؤسف الذي حصل في مدينة صيدا لا من قريب أو من بعيد وكل حديث يتناول دورا مفترضا للسرايا بالحادث إنما يتم لغايات سياسية تهدف الى الإساءة إلى للسرايا ودورها وتاريخها وعلاقاتها الطبيعية بمحيطها وبيئتها الاجتماعية".



وشددت على أن "أهالي صيدا وعائلاتها وفعالياتها وعلماء صيدا يعرفون معرفة اليقين أن خلفيات الحادث تنبع من تنافس محلي على شأن حياتي بحت، وليس هناك أي خلفيات أخرى وراء هذا الحادث الذي أدى إلى إطلاق نار استهدف عرضا شابين مجاهدين من السرايا اللبنانية صودف أنهما كانا متواجدين في المنطقة التي وقع فيها الحادث"، مؤكدة أنها لعبت "دورا هاما بالتنسيق مع الفعاليات الصيداوية المختلفة ومع الأجهزة القضاءية والأمنية في تهدئة النفوس وتخفيف التوتر وعودة الحياة لمدينة صيدا إلى طبيعتها بالرغم من سقوط شهيدين مظلومين من صفوفها".

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بـ"الإسراع في التحقيقات وجلاء الحقيقة وإصدار الأحكام القضائية العادلة درأءا للفتنة وإحقاقا للحق كما نطالب المصطادين بالماء العكر التوقف عن نشر الأكاذيب و الإساءات".