هل تذكرون "أمير الكبتاغون"؟.. إليكم جديد القضيّة!

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افيد عن إرجاء جلسة محاكمة "أمير الكبتاغون" إلى 1 تشرين الثاني لإبلاغ ثلاثة من المدعى عليهم الفارين.



يذكر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية القت القبض على الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود مع اربعة مرافقين، خلال محاولتهم تهريب المخدرات من مطار بيروت الدولي الى الرياض يوم الاثنين 26/10/2015.



وضبطت فصيلة التفتيشات في سريّة درك المطار مع الامير ورفاقه على حوالي طنين من حبوب الكبتاغون موضبة في حقائب كتب عليها اسم صاحب السمو الملكي.

وقد تم توقيفهم، حيث كان من المفترض ان يعود الامير السعودي مع مرافقيه في طائرة خاصة الى الاراضي السعودية.