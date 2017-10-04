لقاءات وزارية وسياسية ومصرفية في قصر بعبدا

A + A -

الوزير ارسلان ابلغ الرئيس عون انجاز مشروع قانون الغاء وزارة شؤون المهجرين

لجنة الرقابة على المصارف قدمت الى الرئيس عون اول تقرير سنوي لها بعد 50 عاما على تأسيسها

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية ومصرفية.

الوزير طلال ارسلان

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير شؤون المهجرين الامير طلال ارسلان يرافقه نجله الامير مجيد ارسلان، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمواقف من المواضيع المطروحة، لاسيما لجهة الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمعالجة مرحلة ما بعد اقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب والقانون الضرائبي وقانون الموازنة.

كما تطرق البحث الى اوضاع وزارة المهجرين حيث اعلم الوزير ارسلان الرئيس عون عن انجاز مشروع القانون الذي اعده لالغاء الوزارة وفقا لما كان سبق ان اعلن قبل مدة، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

ووجه الوزير ارسلان دعوة الى رئيس الجمهورية لترؤس احتفال ازاحة الستار عن تمثال الامير مجيد ارسلان في خلدة والمقرر اقامته في 11 تشرين الثاني المقبل.

حزب الرامغفار

واستقبل الرئيس عون الرئيس العالمي لحزب الرامغفار الارميني والعضو في البرلمان الارجنتيني السيد سيرجيو ناهبديان مع وفد ضم رئيس الحزب في لبنان الدكتور اواديس داكسيان والنائب السابق هاغوب قصارجيان وامين سر اللجنة المركزية للحزب السيد سيفاك هاكوبيان. وقد اطلع السيد ناهبديان رئيس الجهورية على اهداف زيارته للبنان ومنها لقاء المسؤولين في الحزب والتداول معهم في المواضيع العامة. واشار الى اهمية الجالية اللبنانية في الارجنتين والتعاون القائم في ما بين اعضائها. وكانت جولة افق تناولت عددا من القضايا الراهنة.

لجنة الرقابة على المصارف

واستقبل الرئيس عون رئيس لجنة الرقابة على المصارف السيد سمير حمود مع اعضاء اللجنة السادة منير اليان وسامي العازر واحمد صفا، الذين قدموا لرئيس الجمهورية النسخة الاولى من التقرير السنوي للجنة الذي صدر للمرة الاولى بعد 50 عاما على تأسيسها. واوضح السيد حمود ان اللجنة اصدرت هذا التقرير لرغبة منها في اظهار ما تنفذه كل سنة اضافة الى ان لجنة تقييم المعايير الدولية في صندوق النقد الدولي اوصت بذلك، واللجنة تجاوبت مع التوصية.

ولفت الى ان التقرير يتضمن خلاصة للاعمال التي انجزتها اللجنة خلال العام 2016 مع نظرة عامة عن الوضع العام في القطاع المصرفي تتناول كفاية الاموال الخاصة واوضاع السيولة ونتائج عمل المصارف والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من الناحية الرقابية. كما يعرض التقرير للهيكلية الادارية للجنة والدوائر التابعة لها وهو يقع في 100 صفحة، وباللغتين العربية والانكليزية.