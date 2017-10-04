جمعية غدي: قتل 217 طائرا تحد للدولة وفضيحة برسم المعنيين

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انتقدت جمعية غدي في بيان أصدرته امس إقدام أحد المواطنين من بلدة بخعون الضنية على قتل أكثر من 200 طائر، والتباهي بفعلته على وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصور، متحديا الدولة، ورأت أن هذا الأمر يمثل انتهاكا فاضحا للقانون ولهيبة الدولة في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفضه لممارسة الصيد البري الجائر، وهو الذي كلف كريمته كلودين لتكون مضطلعة بهذا الملف بسائر تعقيداته.

وجاء في البيان: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو فاضحا، مصور من قبل م. ع في الرابع والعشرين من الشهر الماضي أيلول، أي بعد تسعة أيام على سريان قرار وزارة البيئة فتح موسم الصيد، وفقا لقانون الصيد الجديد، وهو يمثل تحديا سافرا للوزارة المعنية ولهيبة الدولة بكافة مؤسساتها ومرافقها المعنية، وفضيحة نضعها برسم جميع المعنيين.



وأضاف: لم يكتفِ المدعو م. ع بصيد طائر ممنوع صيده وفقا لقائمة الطرائد المعتمدة من قبل وزارة البيئة، بل اصطاد 217 طائرا في منطقة الشمال، ووثق جريمته بالفيديو، متحديا كل القوانين متباهيا بصيده، وليس هو فحسب، بل ومعه مجموعة ترافقه من هؤلاء القتلة الخارجين عن القانون.



ونوه البيان ب جمعية حماية الطبيعة في لبنان ومديرها أسعد سرحال، الذي أكد أنه أرسل المعلومات والفيديو إلى وزارة البيئة، وأنه بمثابة إخبار للنيابة العامة عن هذه التجاوزات غير المقبولة.

وشدد البيان على أن هذا الأمر يعتبر تعديا سافرا، مؤكدا أنها ليست هي الصورة التي نريد نقلها عن لبنان، وعلى الجهات المعنية معالجة هذا الأمر.