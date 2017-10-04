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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول 2017

4
OCTOBER
2017
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 الأخبار: جديد التشكيلات القضائية... حصة لعون

 

 

الديار: عون يعتبر ان العهد يبدأ بعد الانتخابات وصراع ميقاتي ــ الحريري على الحكومة
حزب الله يريد سعد ومراد وكرامي والقوات والعونيون يريدان نوابهم بلا منّة امل والاشتراكي

 

 

الأنوار: الجيش يوقف المتورطين بليلة الحرائق والرصاص في صيدا

 

 

البناء: ماتيس يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران أمام الكونغرس... ونتنياهو يُدخل السلاح بنداً للمصالحة
سباق كتالونيا وكردستان للانفصال يصطدم بتراجع أوروبا عن تقرير المصير لحساب الاستقرار
بانتظار نتائج زيارة الملك سلمان لموسكو... 14 آذار لربط النزاع مع العهد حول ملف النازحين



اللواء: «التفاهم السياسي» يُفرِج عن التشكيلات القضائية
مجلس الوزراء الجُمعة.. والحكومة تطلب تأخير تنفيذ السلسلة

 


النهار: بحر لبنان يختنق بالبلاستيك والنفايات السامة

 

 

الجمهورية: الحكومة تطلب تأخير السلسلة

 



المستقبل: بعدما اجتازت قطوع جريمة «حي البرّاد» وتفاعلاتها
صيدا تستنفر لنزع سلاح «سرايا المولّدات»

 

 

l'orient le jour: Le gouvernement renvoie à la Chambre le projet de « suspension provisoire »

 


the daily star: Breakthrough reached on judicial appointments

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