أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية معنية بالتطورات التي شهدها الميدان السوري خلال اليومين الماضيين إنّ كثافة هجمات داعش ونوعيتها فضحت درجة التنسيق بين التنظيم والحراك الكردي الانفصالي وهدفهما المشترك بإرباك قوى محور المقاومة وتفضح معهما المرجعية الدولية والإقليمية التي تقف وراءهما بطريقة الدعم الفعلي والتحريك الخفي وإعلان التبرّؤ منهما ذاتها، لكنها اعتبرت أنّ هذه الفورة سيتمّ امتصاصها وأنّ زمام المبادرة في الجبهتين مع داعش والانفصال لا تزال بيد محور المقاومة.

خفايا

لم يستبعد مصدر سياسي على صلة بقيادات بارزة في فريق 14 آذار أن تتلقى هذه القيادات تعليمات جديدة من السعودية، وذلك بعد زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان إلى روسيا في اليومين المقبلين، التي ستؤدّي حكماً إلى «تكويعة» مهمة في السياسة السعودية في المنطقة، وذلك على خلفية الانتصارات الكبيرة التي يحققها محور المقاومة، وأيضاً لأنّ للسعودية مصالح مهمة مع روسيا لم تعد قادرة على تجاهلها لا سيما في ظلّ التراجع الدراماتيكي للدور الأميركي على الصعيد العالمي…

النهار: أسرار الآلهة

النائب والمدير

لم ينفع تدخل سياسي ضاغط في ثني المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تطبيق قرار اتخذه ما حدا بأحد النواب الى تنظيم حملة ضده...

إسرائيل والإنتخابات

قال وزير حزبي إن الحرب الاسرائيلية وحدها القادرة على إلغاء الانتخابات النيابية المقبلة أو تأجيلها، وهي غير مستبعدة....



معرض طرابلس

سأل نائب

طرابلسي سابق عما اذا كان مجلس الوزراء الذي سينعقد في طرابلس سيزور معرض رشيد كرامي الآيل الى الانهيار؟...



الجمهورية: أسرار

تحولات



يُردِّد رئيس حزب في مجالسه الخاصة أنّ التحولات الإقليمية ستؤثر على التحالفات وستجعل الحليف خصماً والخصم حليفاً.



إجتماعات

يعتزم مرجع روحي عقد إجتماعات مع المعنيّين لحضّ المسؤولين على التعامل مع ملف وجودي يضرب الكيان.

حرمان

تخوّفت أوساط تربوية من مسؤول يدّعي الحفاظ على الحقوق وهو يعمل «تحت الطاولة» مع مسؤول غير مدني لحرمان قطاع بكامله من هذه الحقوق.



المستقبل: يقال

إنّ من بين الأفكار التي طُرحت في اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس استعانة الحكومة بشركة استشارية لوضع دراسة تحدّد القطاعات التي تتمتّع بميزة تفاضلية في بنية الاقتصاد اللبناني للعمل على تعزيزها في السنوات المقبلة.