مقتل 21 شخصا بقصف للتحالف على الرقة السورية

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قالت مصادر طبية في مدينة الرقة، أمس الثلاثاء، إن 21 شخصا قتلوا وأصيب 14 آخرون، في قصف جوي على بئر ماء في الحديقة البيضة بمنطقة التوسعية شمال غرب المدينة التي لا تزال تحت سيطرة "داعش".

وأفادت المصادر الطبية بأن أغلب من لقوا مصرعهم من النساء والأطفال.

وأضافت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير وردم البئر بشكل كامل، وهو آخر بئر ماء كان المدنيون الذين لا زالوا في مدينة الرقة يرتادونه.

وأكدت أن غارات التحالف الدولي وقصف "قوات سورية الديمقراطية" دمرت خزانات المياه التي خرجت عن الخدمة، كما استهدف آخر الأفران في المدينة منذ أيام.

وقدرت المصادر، عدد المدنيين في المدينة بحوالي 15 ألف شخص عدا عناصر تنظيم "داعش" الذين يوجدون في عدة أحياء، منها الفردوس، ووسط المدينة، وحارة البدو، والرميلة.

جدير بالذكر أن المعارك اليوم تتركز في منطقة الفردوس والمعري وأطراف حي الرميلة وشارع القطار شمال المدينة، وقد نقلت مصادر إعلامية مقربة من "داعش" أن 20 عنصرا من "قوات سوريا الديمقراطية" قتلوا، الثلاثاء، في الاشتباكات.

وكانت طائرات التحالف الدولي قد قتلت، الاثنين، 40 مدنيا جراء استهدافها لمبنيين سكنيين في مدينة الرقة.