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حزب الله ينعي قائده الجهادي "عباس العاشق"

3
OCTOBER
2017
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نعى حزب الله شهيده القائد عباس العاشق في البيان التالي:

" بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"
صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الاسلامية قائدا من فرسانها الأبطال الشهيد المجاهد علي الهادي العاشق (الحاج عباس).
والشهيد من مواليد العام 1973 من بلدة العين البقاعية، متأهل وله ستة اولاد.
- انتسب الى صفوف حزب الله عام 1986 وخضع للعديد من الدورات العسكرية الخاصة والعليا، ودرب العديد منها.
- التحق بالقوة الخاصة في العام 1992.
- شارك في العديد من العمليات النوعية ضد العدو الاسرائيلي ابرزها (عملية السويداء 1994، وبئر كلاب عام 1996، عملية بيت ياحون 1997، وكوكبا 1999، والغجر 2004) اضافة الى الكمائن والدوريات على طول وعمق الشريط الحدودي المحتل مع فلسطين المحتلة.
- ساهم في قيادة العديد من العمليات العسكرية ضد التكفريين على الحدود اللبنانية الشرقية وفي العمق السوري، أبرزها تحرير مدينة القصير عام 2013، وتحرير مدن وقرى القلمون 2014، وآخرها معركتي جرود عرسال و وان عدتم عدنا عام 2017.
- حائز على تنويهات عدة من الأمين العام لحزب الله وقيادة المقاومة.
- استشهد بتاريخ 2/10/2017 اثناء قيامه بواجبه الجهادي في بادية تدمر ضد تنظيم داعش الارهابي.
يدعوكم حزب الله للمشاركة في التشييع غدا الأربعاء 4/10/2017 الساعة الخامسة عصرا في ساحة بلدة العين البقاعية.

 

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