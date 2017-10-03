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كل يوم بيومه ... عنوان مرحلة لا يمكن أن تستمر طويلاً

3
OCTOBER
2017
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 على طريقة كل يوم بيومه ... أو على طريقة عدم إنجاز أي ملف إلا تحت ضغط اللحظات الأخيرة والوقت الضائع وسيف صافرة النهاية ... هكذا تتم في هذه اللحظات بالذات آخر المحاولات لتوليد التشكيلات القضائية ... ولو قيصرياً ...

وإلا، عُلق الموضوع برمته وتأجل إلى أجل غير مسمى ...

أما السبب فلكون أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، القاضي طنوس مشلب، يبلغ السن القانونية للتقاعد، منتصف هذه الليلة. فيشغر مقعده في المجلس الذي يرفع التشكيلات إلى الحكومة بواسطة وزير العدل ...

ومع تقاعد مشلب، ثمة من يخشى من استقالة قاض آخر ... مما قد يعقد صدور تشكيلة التشكيلات أكثر فأكثر ...

على وقع هذه المخاوف، تحركت الاتصالات والمشاورات ... وحددت المواعيد هذا المساء، لاجتماعات بين المراجع المعنية ... رئيس الحكومة يفترض أن يكون الآن مجتمعاً مع وزير العدل ... وينتظر أن ينتهي هذا الاجتماع إلى تذليل آخر عقدتين عالقتين ...

على افتراض أن رئيس مجلس النواب أعطى بركته ... وأن مسألة الحصص والتوزيعات وفق المذاهب والمراكز، قد حلت نهائياً ...

لا يزال الأمل ملحوظاً بإنجاز الملف هذا المساء ... بعده نننقل غداً إلى ملف آخر ليوم آخر ... من نوع مسلسل السلسلة أو الموازنة أو الإجراءات التطبيقية لقانون الانتخاب ...

كل يوم بيومه ... عنوان مرحلة لا يمكن أن تستمر طويلاً ... ولا يمكن أن تبني بلداً ودولة ... بدليل كل الملفات التي نستعرضها في نشرتنا الليلة ...

لكن البداية من شهادة نجمة تلفزيونية، كادت أن تصير ضحية ... التفاصيل في نشرة الأخبار المسائية

 

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