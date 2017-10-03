8 محامين ترشحوا لمركز النقيب و20 لعضوية مجلس النقابة

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى منعم، انه مع اقتراب انتهاء ولاية نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم واربعة اعضاء في مجلس النقابة، ترشح 8 محامين لمركز النقيب و20 لعضوية مجلس النقابة خلفا للاعضاء الاربعة الذين انتهت ولايتهم وهم: شارل ابي صعب، جاك ابو عبدالله، ندى تلحوق وفادي حداد.

والمرشحون الى مركز النقيب هم: فريد حليم الخوري، فادي عبد الله بركات، وجيه عمون مسعد، أندره جوزف الشدياق، فادي منير مسلم، عزيز ميشال مخايل طربيه، مطانيوس مخايل عيد وسمير علي حيدر.

والمرشحون الى عضوية المجلس هم: هاني أنيس الأحمدية، سيدة حبيب مسعود حنا حبيب، فريد حليم الخوري، ندى نجيب تلحوق، فادي عبد الله بركات، أديب الياس زخور، أسعد سعيد سعيد، بيار أسد حداد، يوسف حسين زعيتر، جاك ابراهيم أبو عبدالله، اندره جوزف الشدياق، فادي منير مسلم، عزيز ميشال مخايل طربيه، مطانيوس مخايل عيد، لوسيان ايلي عون، علي محمد سميح برجي، سمير علي حيدر، علي أحمد مشيمش، علي حسن برو وحسين علي محيدلي.