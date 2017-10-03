اللبنانية الاولى تطلق حملة التوعية ضد سرطان الثدي... السيدة عون للمرأة اللبنانية: "صحة واستقرار عائلتك من صحتك"

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مع بدء الشهر العالمي للتوعية ضد سرطان الثدي، حثت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون المرأة اللبنانية على التوجه الى المراكز المخصصة لاجراء الصورة الشعاعية للثدي، معتبرة ان اهتمام المرأة دوريا بصحتها بمثابة واجب عليها تجاه نفسها بالدرجة الاولى كما هو تجاه عائلتها لا يجب تجاهله تحت اي ظرف من الظروف.

واكدت اللبنانية الاولى على ان حرصها على تمديد مدة الحملة الوطنية لتصبح اربعة اشهر منطلق من اصرارها على اتاحة الفرصة امام اكبر عدد من النساء لاجراء هذا الكشف الطبي ما يبعث في نفوسهن الامل والطمأنينة بحياة صحية سليمة لاسيما وان 132 جهة من مستشفيات حكومية وخاصة ومستوصفات ومراكز طبية ستشارك في هذه الحملة على كافة الاراضي اللبنانية.

وتوجهت السيدة عون الى المرأة اللبنانية بالقول: "ان صحة واستقرار عائلتك من صحتك، فلا تدعي هذه الفرصة تفوتك وعائلتك"، مشددة على اهمية ان تعتبر كل امرأة لبنانية نفسها معنية بهذه الحملة لكونها الركن الاساسي في المجتمع.

وقالت: "كلنا معنيون بهذه الحملة، دعونا جميعا نلبي النداء".

اشارة الى ان اللبنانية الاولى ترعى اطلاق وزراة الصحة العامة للحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي، الاحد في الثامن من الشهر الجاري في المدينة الرياضية.