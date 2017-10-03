قصر بعبدا يفتح ابوابه امام جمعية "انت اخي" بمبادرة من اللبنانية الاولى.. الرئيس عون مثنيا على العمل الانساني: لاهمية المثابرة في العمل

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بمبادرة من اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون، وتحت عنوان "بيت الشعب بيجمعنا" فتح قصر بعبدا قبل ظهر اليوم ابوابه امام جمعية "انت اخي" التي تعنى بتأمين جميع المتطلبات اليومية للشبيبة المصابة بالاعاقة من تأهيلية وطبية واجتماعية وروحية، وذلك لمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين على تأسيسها، فتحول القصر الى ساحة فرح عبر فيها الشبيبة الذين كانوا في عداد الوفد عن عميق فرحهم وامتنانهم لهذه الخطوة.

وفي خلال لقاء السيدة عون مع اعضاء الجمعية والشبيبة التي تعنى بشؤونهم في صالون 22 تشرين الثاني، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوجود الوفد، فقطع اجتماعاته ولقاءاته الرسمية ليفاجىء الحضور حيث علا التصفيق، والقى كلمة رحب فيها بالجمعية والشبيبة، وقال:

" انكم تحظون بتقدير خاص لان عملكم هو ارفع من المادة، فيه عطاء روحي ومحبة بالاضافة الى القرب ممن هم بحاجة اليكم، ولو لم يكن هذا الامر في نفوسكم ويرضيكم ويريحكم لما كنتم لتقوموا به، ففي هذا العمل تعب جسدي لكنه يكتنز راحة نفسية كبيرة".

وهنأ الرئيس عون اعضاء الوفد على ما يبذلونه من جهد، وشدد على اهمية المثابرة في العمل لما فيه من انعكاس على الثقة التي تتعزز كلما تقدمت المسيرة بنجاح.

وكانت الرئيسة والمديرة العامة للجمعية السيدة رولا نجم القت كلمة في بداية اللقاء قدمت فيها شرحا عن عمل الجمعية شاكرة للسيدة عون مبادرتها. ثم كانت شهادة لشقيقة احد اعضاء الشبيبة حول دور الجمعية في تنمية الثقة في نفوسهم، ليقدم بعد ذلك عضوان من الشبيبة شهادة حية عن تجربتهما التي علمتهما المحافظة على الفرح رغم الصعوبات، ليكونوا ورفاقهم شهودا له في الحياة، رافعين الصلاة من اجل الرئيس عون لايمانه المطلق بالانسان.

وبعد التقاط الصورة التذكارية في البهو الخارجي، اصطحبت اللبنانية الاولى الوفد في جولة على قاعات القصر الجمهوري لا سيما قاعة مجلس الوزراء حيث جلس الشبيبة على المقاعد الوزارية مختبرين التجربة للمرة الاولى، وانشدوا النشيد الوطني رافعين الاعلام اللبنانية.

وقد اثنت السيدة عون على ما تبذله الجمعية في سبيل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة على ما يختزنه العطاء من فعل ايمان.

وضم الوفد الى السيدة نجم، السادة رندا نجيم، نيكول غصن، برناديت رحيم، جومانا بعيني، مايا عون، منى تاجر ضباعي، كارلا تادروس، ريتا اعرج، ميرنا ابو قدح ضرغام، روي ضرغام، جاكلين صقر، ليال بيطار، شانتال حداد، بيغي ابو فرح، وايلي ملكون. كما ضم الوفد عددا من شبيبة الجمعية.





تجمع سيدات الاعمال اللبنانيات

وكانت السيدة عون استقبلت قبل ظهر اليوم وفد تجمع سيدات الاعمال اللبنانيات برئاسة السيدة ليلى سلهب التي وضعتها في صورة ما يقوم به التجمع والمسؤوليات التي يضطلع بها كل من افراده، متمنية على اللبنانية الاولى تبني مسيرة التجمع التي يخوضها تحت عنوان تنمية وتمكين المرأة اللبنانية.

وتوجهت السيدة سلهب بكلمة الى السيدة عون مقدرة عاليا ما تقوم به وما تبديه من حرص على تمكين المرأة اللبنانية في كافة القطاعات، واضعة قدرات التجمع في تصرفها. وتمنت سلهب على اللبنانية الاولى ايلاء تنمية الشمال عموما وطرابلس خصوصا عنايتها، مقدمة لها دراسة في هذا الخصوص.

وضم الوفد السيدات ماري شاهين جبور، فاطمة العتق، جيهاد حسن، امل عباس، ميرفت عيسى، رئيفة داعوق، ملك عيتاني، ايمان عبسي، ورنا شهاب الدين.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد درعا الى السيدة عون عربون محبة وتقدير واحترام.