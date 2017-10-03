الموت يغيّب النائب اللبناني السابق

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غيب الموت صباح اليوم النائب السابق الطبيب سعيد حسيب الاسعد. وينطلق موكب التشييع من منزل الفقيد في قصر رياض الصلح الكائن في بئر حسن عند الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء 4 الحالي، ليوارى الثرى في جبانة مسقط رأسه في بلدة الزرارية، جنوب لبنان، بعد صلاة ظهر يوم الأربعاء.



تقبل التعازي بعد الدفن أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 4، 5، 6 تشرين الأول للرجال والنساء في منزل الفقيد في بلدة الزرارية، كما تقبل التعازي في بيروت، يومي السبت والأحد الواقع في 7 و 8 الحالي من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء، في قصر رياض الصلح - بئر حسن.