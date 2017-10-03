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أمن الدولة تتلف 850 كلغ من لحوم الدجاج الفاسدة في المطمر الصحي بزحلة

3
OCTOBER
2017
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قامت المديرية العامة لأمن الدولة، بتلف 850 كلغ من لحوم الدجاج الفاسدة في المطمر الصحي في زحلة، بالتنسيق مع مصلحة الزراعة في البقاع وبلدية المرج.


وكانت دورية من أمن الدولة قد داهمت قبل أيام مستودعاً في منطقة المرج في البقاع الغربي، وضبطت، بالجرم المشهود، اللبناني (ف.غ.)، وشريكه السوري (ل.ز.د.)، يقومان مع مجموعة من العمّال السوريين بتوضيب 850 كلغ من الدجاج المجلّد والفاسد، وبيعها على أنها طازجة.


وتبيّن بعد الكشف عليها من قبل المراقب في وزارة الصحة العامّة عصام الحموي، والخبير الغذائي حسين عراجي، بأنها بضاعة غير مستوفية الشروط الصحية في التبريد والحفظ والتوضيب، وتتسبّب بالتالي بأضرار صحية جسيمة على المستهلكين.


وبنتيجة الفحوصات المخبرية للعيّنات التي أشار النائب العام الإستئنافي في البقاع بسحبها من كميّات الدجاج، تبيّن أنها لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك، ويجب تلفها بالكامل، فضلاً عن تلف الكميّات الموجودة في المستودع، وذلك وفق الطرق الصحية.


وفي التحقيق مع الموقوف اللبناني، إعترف بأنّ المستودع الذي إستأجره ويديره مع شريكه السوري، لا يحمل ترخيصاً من وزارة الصحة ، وبأنّ مجموعة من العمّال السوريين يقومون يومياً بتقطيع كميات الدجاج المجلد وتوضيبها من دون مراعاة الشروط الصحية.


كما اعترف الموقوفان بتوزيعهما البضاعة الموضّبة على عدد من المحال والمطاعم في منطقة البقاع الغربي، والبقاع الأوسط، مستعينين بسيارة شحن صغيرة غير مبرّدة.


تمّ تسليم الموقوفَين، اللبناني والسوري، الى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع.

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