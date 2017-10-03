هل من ضحايا لبنانيين في هجوم لاس فيغاس؟!

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تعوّد اللبناني على فكرة أنه "بكل عرس إلو قرص"، ولكن هذه المرّة نجا الاغتراب اللبناني من الإرهاب الذي يلاحقه أينما ذهب، حيث أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين لموقع "الديار" أن لا ضحايا أو جرحى لبنانيين في الحادث الإرهابي الذي وقع في لاس فيغاس الأميركية ووقع ضحيته ما يقارب الـ60 قتيلاً.

وفي اتصال مع مستشارة الوزير السيدة نانا فيصل، كشفت أنه لم تصل الوزارة أي معلومات عن سقوط ضحايا أو جرحى لبنانيين، ما يؤكّد أنّ المغتربين اللبنانيين نجوا من هذا الحادث الإرهابي.

وكانت وسائل إعلام تحدّثت أنّ شابة لبنانية تدعى كريستل نجت من المجزرة بأعجوبة، وهي من سكان لاس فيغاس، حيث كانت تحضر وعدد من أصدقائها الأميركيين الحفل الموسيقي المستهدف.

وكان رئيس شرطة لاس فيغاس الأميركية شريف جوزيف لومباردو، كشف أن عدد قتلى الهجوم الدامي الذي وقع مساء الأحد خلال حفل فني، ارتفع إلى 59 قتيلا وأكثر من 527 مصاب، وذلك بعد أن كانت آخر حصيلة قد أشارت إلى مقتل 58 شخصا وإصابة 506 آخرين.