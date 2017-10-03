بري: - “صافي يا لبن” مع الرئيس عون والحريري...والنائب كنعان سيرفع مشروع الموازنة العامة اليوم

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أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ “طبعاً، “صافي يا لبن” مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومع رئيس الحكومة سعد الحريري أيضاً”، مشيراً بطريقة ممازحة، إلى أنّ “من جهتي، دائماً صافية”. وأعرب بري، عن نيّته “عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس هذا الأسبوع، تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الأسبوع المقبل”، لافتاً إلى أنّ “رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، سيرفع مشروع الموازنة العامة اليوم لإدراجه على الجدول التشريعي، على أن يستقبله غداً للتداول في تقرير اللجنة بهذا الخصوص”.

وعمّا إذا كان يتوقّع إقرار الموازنة الأسبوع المقبل، نوّه إلى أنّ “إن شاء الله، وحالياً أنتظر أن أتسلّم من الحكومة 128 نسخة من المشروع لأوزّعها على الزملاء النواب”.