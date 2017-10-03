living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«like» هزّت قوى الأمن: - «طفح الكيل يا سوزي»!

3
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


رضوان مرتضى-

«like» للمخرج شربل خليل كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وأطاحت رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية المقدم سوزان الحاج. الـ«like» التي هزّت قوى الأمن، عزلت ضابطاً كانت تستدعي ناشطين فايسبوكيين لتستجوبهم بسبب تغريدة أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن «إعجاب» الحاج بمضمون تغريدة خليل الذي كتب: «خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية جاء منقوصاً، فقد سمح لها فقط بقيادة السيارة إذا كانت مفخخة!!»، كان رأس جبل الجليد فقط. إذ علمت «الأخبار» أنّ «مشوار الحاج في مخالفة التعليمات العسكرية طويل في ما خصّ تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي». وكشفت المصادر أنّ «الحاج استُدعيت عدة مرات للتحقيق على خلفية تبنّيها مواقف سياسية»، مشيرة إلى أنّها «نفّذت عقوبة مسلكية في تموز الفائت على خلفية منشور سياسي كتبته، لكنها كانت تُكرر فعلتها ضاربة بالتنبيهات عرض الحائط».

ورغم طلب رؤسائها منها وقف تفاعلها على مواقع التواصل الاجتماعي لكون ذلك مخالفاً القانون، استمرت في نشر آرائها على الفايسبوك مخالفة التعليمات العسكرية بعدم تبنّي أفراد السلك العسكري أي مواقف سياسية. فكتبت مرة تغريدة جاء فيها: «السياسيون في العالم كالقرود في الغابة، إذا تشاجروا أفسدوا الزرع، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول». وكتبت مرة أخرى: «لبنان ناقصو مسؤولين ومواطنين يعملوا لمصلحتو مش لمصالحن الشخصية. ناقصو حب وناقصو مين يفكر بمستقبلو، ناقصو استراتيجيات». كما سجلت مواقف من معظم الأحداث السياسية وعلّقت على زيارات رئيس الجمهورية الخارجية، وأعادت في إحدى المرات نشر تغريدة للنائب سامي الجميل.


وبحسب مصادر مطلعة، فإن «العقوبة المسلكية لم تثن الحاج عن التعاطي مع نفسها كنجمة، رغم أنّها موظفة برتبة ضابط. فدأبت في الفترة الأخيرة على نشر صورها الشخصية وتبنّي مواقف سياسية والدعوة إلى الإصلاح. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلعت المقدم سوزان الحاج البذّة العسكرية لترتدي فستاناً يُظهر عضلات معدتها الستّ (Six pack). كما نشرت صوراً لها إلى جانب سياسيين»... إلى أن طفح الكيل بالـ«like» على منشور خليل.

وبحسب المعلومات، «زعمت الحاج أثناء التحقيق أنّها ضغطت زر الـ«like» عن طريق الخطأ، وأنّها لم تقرأ منشور شربل خليل إلى نهايته، معتقدة أنّه إيجابي. وذكرت أنّه لدى انتهائها من قراءة تغريدة خليل، لاحظت أنّ الموضوع سلبي، فأزالت الـ«like». لكن هذه الإفادة أطاحتها تغريدة كانت قد نشرتها الحاج على «تويتر» في معرض الردّ على مواطنة سعودية كتبت تعتب عليها: «عتبي عليك إنك عملتي لايك لتغريدة فيها إساءة واضحة لنا كسعوديات»، فغرّدت الحاج: «وأنا عتبي عليكي إنك ما قريتي صح….أما المزحة فتبقى مزحة، هدّي البال». وعليه، عُزِلت الرائد سوزان الحاج ووُضِعت في تصرف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ليُعيّن الرائد ألبير خوري خلفاً لها.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout