أكبر مجزرة فردية في تاريخ أميركا...«داعش» يتبنى «لاس فيغاس» وهذا هو ستيفن بادوك

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في اكبر مجزرة فردية في تاريخ اميركا، سقط 58 قتيلاً واصيب 500 بجروح بعد الهجوم الذ� شنه اميركي مسلح أثناء مهرجان موسيقي بمدينة لاس فيغاس الأميركية وقد اعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم وقال إن منفذ الهجوم «اعتنق الاسلام» قبل عدة أشهر، وفقا لوكالة «أعماق» التابعة للتنظيم. كما ذكرت «اعماق» أنه نفذ العملية «استجابة لنداءات استهداف دول التحالف» الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق.



من جهته، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن سلطات التحقيق تعمل للتوصل إلى نتائج حول الهجوم الدموي في مدينة لاس فيغاس السياحية، معربا عن «غضبه الشديد» إزاء قتل مواطنين بلا معنى. واضاف في كلمة له إنه قرر التوجه غدا إلى لاس فيغاس للقاء عائلات الضحايا، معلنا قراره تنكيس العلم الأميركي حدادا على أرواح ضحايا الهجوم.

تفاصيل هجوم لاس فيغاس

فتح النار مسلح اميركي يدعى ستيفن بادوك من الطابق 32 من فندق ماندالاي باي باتجاه حشد من رواد حفل موسيقي حيث استعمل رشاشاً آلياً لقتل المئات من الناس اثناء المهرجان.



وقالت شرطة لاس فيغاس إن المسلح يدعى ستيفن بادوك، وهو في 64 من العمر، وهو من سكان لاس فيغاس عثر عليه ميتا عندما وصل فريق قوات الأمن إلى الطابق الـ 32 من فندق ماندالاي باي، وقد اعتبرت الشرطة أنه انتحر قبل وصولها إلى الغرفة كما قالت الشرطة إنها تعتقد أن القاتل كان بلا شركاء. وفي التفاصيل، كان هناك حشد مؤلف من نحو 22 ألف شخص عندما فتح المسلح النار وفر الآلاف من الموقع في هلع وفي بعض الأحيان أسقط بعضهم بعضاً أثناء الفرار فيما سارع أفراد الشرطة لتحديد موقع المسلح وقتله. وجاب أفراد من جمهور الحفل المصدومين، وبعضهم ملابسه ملطخة بالدماء، الشوارع في ذهول بعد الهجوم.



واشارت شرطة لاس فيغاس الى إن 406 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في المنطقة لتلقي العلاج من إصابات لحقت بهم بسبب الواقعة.

من هو ستيفن بادوك؟

ستيفن بادوك، هو في 64 من العمر ومن سكان لاس فيغاس. كان من رواد المهرجانات التي تقام في لاس فيغاس، كما كان يتردد كثيرا على مراكز القمار .

وفي وقت اعلن «داعش» ان منفذ هجوم لاس فيغاس اعتنق الاسلام قبل بضعة اشهر، اكدت عائلة القاتل ان ما من ادلة تشير الى انه مسلم معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة.

مسؤولون: لا ادلة على تورط «داعش»

من جهة اخرى، اعتبر مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إنه لا توجد أدلة حاليا على أن مطلق النار الذي قتل ما لا يقل عن 58 شخصا في لاس فيغاس مرتبط بأي جماعة دولية متشددة. كما شكك أحد المسؤولين الأميركيين في إعلان الدولة الإسلامية المسؤولية عن الحادث قائلا إن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن مطلق النار الذي حددت الشرطة هويته هو ستيفن بادوك وعمره 64 عاما، لديه تاريخ من الاضطرابات النفسية.

البابا فرنسيس يدين

وصف البابا فرنسيس مقتل أكثر من 50 شخصا على يد مسلح في لاس فيغاس بأنه «مأساة لا منطق لها». وقالت رسالة لأسقف الرومان الكاثوليك في المدينة الواقعة في ولاية نيفادا الأميركية «أصاب خبر إطلاق النار في لاس فيغاس البابا فرنسيس بحزن عميق. يرسل البابا تعازيه الروحية لكل من تأثروا بتلك المأساة التي لا منطق لها».

بوتين عزّى ترامب

اشار الكرملين في بيان له، الى أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل تعازيه الى نظيره الأميركي دونالد ترامب، بعدما قتل مسلح 28 شخصاً على الأقل في حفل لموسيقى الريف في لاس فيغاس».



وأكد بوتين، في البيان، ان «هذه الجريمة التي أسفرت عن مقتل عشرات المواطنين المسالمين صادمة في وحشيتها».



وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر بالصدمة من الهجوم الذي وقع في حفل موسيقى بمدينة لاس فيغاس الأميركية وخلف 50 قتيلا على الأقل وأضاف أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة.



واضاف في بيانه «وزارة الخارجية والكومنولث على اتصال بسلطات لاس فيغاس لمعرفة ما إذا كان أي بريطاني من بين من تعرضوا للهجوم ونحن مستعدون للمساعدة بأي طريقة ممكنة».

جزار لاس فيغاس..

كشفت التقارير الأولية عن «جزار لاس فيغاس»، ستيفن بادوك، الذي أطلق الرصاص على جمهور حفل موسيقي، معلومات مثيرة عن والده، وتقصيرا أمنيا في مدينة تجتذب نحو 3.5 مليون زائر من حول العالم.



وحسب ما ذكرت صحيفة «الدايلي ميل» فإن والد جزار لاس فيغاس يدعى بنجامين هوسكين بادوك، وكان أحد أبرز المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن الماضي.



ونشرت الصحيفة البريطانية وثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف.بي.آي» مؤرخة في 18 اذار 1969، تؤكد فيها أن بادوك الأب مطلوب للعدالة كونه لص مصارف ومصنف خطر جدا.



وقالت إن الرجل الذي كان في عام 1969 يبلغ من العمر 42 عاما قضى 8 سنوات على لائحة أكثر المطلوبين للـ«أف.بي.آي» بعد هروبه من السجن، مشيرة إلى أنه شخص بإصابته بمرض نفسي.

وكشفت الشرطة أن بادوك الابن، الذي أطلق الرصاص، على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا موقعا عشرات القتلى ومئات الجرحى قبل ان ينتحر، كان لديه أيضا تاريخ من المشكلات النفسية، على غرار والده.



ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الدايلي ميل»، فإن ستيفن بادوك (64 عاما) كان طيارا مرخصا لمزاولة المهنة، ويهوى الصيد، ولم يكن له سجل إجرامي أو جنائي على الإطلاق.



وكان يملك منزلا بقيمة 400 ألف دولار اشتراه عام 2015 في تجمع سكني للمتقاعدين في بيسكيت، ويبعد عن مدينة لاس فيغاس مسافة 90 دقيقة (نحو 130 كلم)، طبقا للمصادر نفسها.



وكان يعيش مع عشيقته ماري لو دانيلي البالغة من العمر 61 عاما، التي قالت الشرطة إنها كانت تبحث عنها قبل أن تحدد مكانها «في الخارج»، وتعلن بعد التواصل «أنها غير ضالعة» على الأرجح في المجزرة.



وباستثناء تاريخ والد جزار لاس فيغاس تبدو هذه المعلومات عادية، إلا أن ما كشفه قائد شرطة مقاطعة كلارك عن العثور على أكثر من 10 بنادق بالغرفة التي انتحر فيها بادوك يفضح التقصير الأمني الخطر.



ورغم أن التعديل الثاني للدستور الأميركي يحفظ الحق في حمل السلاح الفردي، فإن حيازة أكثر من 10 بنادق وإدخالها إلى فندق في مدينة سياحية تعرف بأندية القمار والحياة الليلية، يحمل الشرطة المحلية مسؤولية كبرى.



ونجح الرجل في إدخال هذه الترسانة إلى فندق في مدينة تستقطب ملايين السياح سنويا، ومطل على باحة احتشد فيها نحو 22 ألف شخص لحضور حفل موسيقي تحولت بدقائق معدودة إلى ساحة لمجزرة دموية.

لمحة عن لاس فيغاس (نيفادا)

لاس فيغاسLas Vegas وتعني «المروج» بالإسبانية، واسمها رسميا مدينة لاس فيغاس وتعرف أيضا كتبسيط باسم «فيغاس»، هي مدينة في مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأميركية، وترتيبها الثامن والعشرون من حيث السكان في الولايات المتحدة، وهي أكبر مدن الولاية سكانا وهي مقر مقاطعة كلارك. المدينة هي مركز منطقة وادي لاس فيغاس الحضرية وهي أكبر مدينة داخل صحراء موهافي. لاس فيغاس هي مدينة سياحية شهيرة على مستوى العالم، ومعروفة في المقام الأول بالقمار والتسوق والمطاعم الراقية والترفيه والحياة الليلية. ويعتبر وادي لاس فيغاس ككل بمثابة المركز المالي والتجاري والثقافي في ولاية نيفادا.



تصف المدينة نفسها كعاصمة الترفيه في العالم، وتشتهر بالكازينوهات والفنادق الضخمة والأنشطة المرتبطة بها. وترتيبها الثالث بين أهم مقاصد مؤتمرات الأعمال في الولايات المتحدة وهي رائدة عالميا في صناعة الضيافة، وتزعم أنها بها فنادق بتصنيف خمسة ماسات أكثرمن أي مدينة أخرى في العالم. تحتل لاس فيغاس سنويا مرتبة متقدمة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة في العالم. كما أصبحت المدينة مركزا للعديد من أعمال الترفيه الموجه للراشدين ما أكسبها لقب مدينة الخطايا، وهو ما جعل لاس فيغاس موقعا شعبيا لأحداث القصص والروايات والأفلام والبرامج التلفزيونية والفيديو كليب.



استقر المستوطنون في لاس فيغاس في عام 1905 وأدخلت رسميا كمدينة في عام 1911. في نهاية القرن العشرين، أصبحت لاس فيغاس أكبر مدينة أميركية من حيث السكان تأسست في ذلك القرن (ونالت شيكاغو هذا اللقب في القرن التاسع عشر). وقد تسارع النمو السكاني منذ الستينيات، و تضاعف عدد السكان تقريبا بين عقدي 1990 و2000، حيث ارتفع بنسبة 85.2 في المائة. واستمر النمو السريع في القرن الحادي والعشرين، ووفقا لتقديرات عام 2013، يبلغ عدد السكان 603,488 نسمة وبلغ عدد سكان المنطقة 2,027,828 نسمة.



غالبا ما يستخدم «لاس فيغاس» لوصف المناطق خارج حدود المدينة الرسمية وخاصة المناطق في إقليم لاس فيغاس ستريب وحوله، الذي يقع في الواقع داخل تجمعات غير مدخلة مثل بارادايس، وينشستر، إنتربرايز.

كما تشتهر لاس فيغاس بمبانيها التي تماثل العديد من البلاد الغربية والشرقية. فتجد فيها جزءا يحاكي فينسيا في إيطاليا، وجزءا يحاكي أهرام الجيزة و أبو الهول، وجزءا يحاكي باريس وبرج إيفل. وفي الليل تغمر تلك الأماكن الأنوار من جميع الألوان والاشكال.