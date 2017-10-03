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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 03-10-2017

3
OCTOBER
2017
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البناء
بعد سماعه كلام النائب السابق فارس سعيد عن «حدود لبنان التي انتزعناها» علق ناشط سياسي بارز قائلاً: «يعني الحدود المقصودة هي تلك التي رسمها سايكس وبيكو في العام 1916، ثم أعلنها الجنرال غورو في العام 1920… طيب، لماذا إذن يصرّ الدكتور سعيد على تسجيل البطولات فيما هو لم يكن قد ولد بعد…!»

الجمهورية
بعث مسؤول كبير برسالة شفوية إلى جهة سياسية تربطه بها علاقة متوترة دائماً مفادُها «يلّي بيتو من زجاج ما بيراشِق الناس بالحجار».


توقّعت مصادر رقابية أن تتعرّض قضية أثيرت حولها إعتراضات في الفترة الأخيرة للفرملة جرّاء طعون بقانونيتها قد تُقدَّم من جهات معيّنة.

المستقبل
إنّ عاصمة روحيّة سمّت سفيراً جديداً لها في لبنان أرسلت اسمه إلى وزارة الخارجية وهو من أصل فرنسي يخدم كسفير في الباراغواي منذ العام 2013.

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