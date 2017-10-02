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بالفيديو والصور: ماذا يحدث في صيدا!؟... إحراق وتحطيم محلات والقوى الامنية تنتشر!

2
OCTOBER
2017
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توتر الوضع الأمني في مدينة صيدا بعد مقتل شخصين بعدما تطور اشكال بين اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الى اطلاق نار.

وقد قام عشرات الشبان الغاضبين بتحطيم مقهى صبح صبح عند تقاطع سبينس في صيدا يملكها ال شحادة ومن ثم قاموا بإحراقها وتوجهوا الى مقهى ثانٍ يملكها ال شحادة على الكورنيش البحري لمدينة صيدا. وقامت مجموعة اخرى من الشبان بإغلاق شارع رياض الصلح في محلة البوابة الفوقا احتجاجا على سقوط القتيلين.

وقد انتشرت القوى الامنية في شوارع مدينة صيدا واقامت حواجز ظرفية في الطرقات وسيرت دوريات ويجري البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

هذا وكان الاشكال قد بدأ في حي البراد في صيدا بين كل من (عمر ش.) و(وليد ص.) وجميعهم من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة ما ادى الى سقوط قتيلين هما ابراهيم الجنزوري وسراج اسود اضافة الى جريحين هما محمد الجنزوري وحسن طلب.

اشارة الى انه الحادث الثاني من نوعه في المدينة في غضون اشهر قليلة الذي يقع بين اصحاب المولدات انفسهم المذكورين على خلفية تنافسهم على السيطرة على احياء في المدينة.

المصدر : صيدا اون لاين

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