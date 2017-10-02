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بعد مزيارة.. بشري تتحرّك!

2
OCTOBER
2017
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بعد سلسلة من الاعتداءات السورية على المواطنين اللبنانيين وحفاظاً على سلامة أبنائهم, صدر عن بلدية بشري وكهنة الرعية ومخاتيرها البيان التالي:

"لاننا اصحاب الارض والقرار في بشري ولان ارضنا ليست للبيع ومنازلنا ليست للغرباء الا لفعل الخير والمحبة بحريتنا وارادتنا وليس لاحد ان يفرض علينا حلول توطين او أماكن لجدد طارئين على حساب شعبنا ، وتحقيقاً لما يقوله نابغتنا جبران " لو لم يكن لبنان وطني لاتخذته وطناً لي" واستناداً الى الجريمة المنظمة التي يشهدها لبنان من جراء التغلغل
السوري في مجتمعاتنا وبعد ارتفاع نسبة الجرائم الى 16000 جريمة هذه السنة من نازحين سوريين بحسب ارقام وزارة الخارجية والتي كانت آخر فصولها جريمة مزيارة المروعة.

وحيث ان فعل المقاومة هو فعل يومي وخاصة لما كنا نرى مجتمعنا وديموغرافيتنا تنهار من جراء هذا النزوح المنظم والمخطط له ، جئنا بندائنا هذا لنعلمكم بأننا اتفقنا كمجتمعين مع تمنياتنا الاخوية لاهلنا في بشري ان يكونوا متفهمين ومتعاونين لانهاض مجتمعنا المنهار تحت وقع المال الآني اذ ان منازلنا لم تعد لنا ، لذلك نتمنى التعاون بالنقاط التالية :

-عدم تجمع السوريين في الساحات العامة .
-عدم التجول ليلاً بعد الساعة السادسة مساءً .
– عدم تأجير العائلات السورية اعتبارأً من 15/11/2017 والطلب منهم باخلاء المنازل المقيمين فيها خصوصا بعد تحسن الوضع في الداخل السوري وليذهب المجتمع الدولي الى التفتيش عن حلول لن نقبلل بان تكون على حساب اهلنا وشعبنا ، وستتخذ البلدية التدابير القانونية كافة بحق المخالفين الذين لم يبادروا الى تسجيل عقود ايجاراتهم في البلدية ، كما ستقوم الاجهزة الامنية المختصة والشرطة البلدية بتفتيش دوري لمنازل سكن السوريين".

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