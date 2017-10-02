خطاب السيد حسن نصرالله رسم عناوين المرحلة المقبلة

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رسم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في الخطابين الآنفين في مناسبة التاسع والعاشر من محرّم، صورة المرحلة الجديدة في المنطقة بصورة عامّة ولبنان في وسطها. لقد أضاء سماحته على تلك المرحلة بكثير من العمق والوضوح والتحليل المسهب، في لحظة تتكوّن هذه المرة من إقليم كردستان، ضمن خطة إسرائيليّة – سعودية وبرعاية أميركيّة ضبابيّة، تشاء بكلّ جوارحها إعادة تموضعها باستهلاكها لورقة الدولة الكرديّة، كبديل لاحتراق الورقة التكفيرية في سوريا والعراق، وكبداءة لتنفيذ مشروع إسرائيل التقسيميّ الوارد منذ الخمسينيات من القرن المنصرم في المدى الجغرافي الممدود ما بين النيل والفرات.

في الأساس إن زرع تنظيم داعش وجبهة النصرة إميركيّ لا غشّ فيه، لقد باح الأميركيون بهذه الحقيقة مع هيلاري كلينتون، وتجسّد الزرع وانغرس في باطن الأرض المشرقيّة مع مفهوم "الفوضى الخلاّقة"، وتركّز أكثر في المثلّث العراقيّ- السوريّ- اللبنانيّ، من دون إغفال بأن الإسلام السياسيّ في الأصل ترسّخ في مصر وسوريا وليبيا، وكان مدعومًا بدوره من قطر والسعوديّة. في هذا السياق الدقيق والمديد في آن، جاء خطاب السيّد نصرالله، محذّرًا من استمراريّة "الفوضى الخلاّقة"، ضمن "موديل جديد" إذا ساغ التوصيف. ذلك أنّ الورقة التكفيريّة لم تؤدِّ واقعيًّا وفعليًّا إلى تجسيد المخطّط الإسرائيليّ التقسيميّ بفعل التحالف السوريّ-العراقيّ-الروسيّ-الإيرانيّ-وحزب الله. لقد أجهض التحالف المسمّى بقوى الممانعة هذا المخطّط منذ معركة القصير وكانت خاتمتها فجر الجرود وإن عدتم عدنا، لنطلّ على محطة حسم يحاول هذا التحالف حمسها على الحدود السوريّة-العراقيّة، في دير الزور والرقة وصولاً إلى البو-كمال.

على هذه الضفّة بالذات، وهي ضفّة نهر الفرات، وهنا يتوضّح تحذير نصرالله أكثر فاكثر، إستشعر الإسرائيليون ومعهم السعوديّون بأنّ المعركة باتت مصيرية ووجوديّة بالنسبة لحضورهم ودورهم وتأثيرهم على مسرى الأحداث، وبالنسبة لضمان أمن إسرائيل المستند على تيسير مفهوم نظام الفوضى الخلاّقة، فأطلقوا ما أسموه عملية "ريح المقبرة" في كردستان العراق،بحسب تصريح نشر في صحيفة Moscow times للمستشار السابق في وكالة الأمن القوميّ إدوارد سنودن، ويقول سنودن، "إنّ عملية "ريح المقبرة"، تقضي بقيام دولة كردستان على أنقاض "الدولة الإسلاميّة في العراق و"الشام"-داعش، كي لا تتوقّف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وإنّ الأكراد سيكونون حطب هذه الحرب بالإضافة إلى إنهاك تركيا ولإيران وسوريا، ويتم كلّ هذا بدعم من دولتين خليجتين لم يسمهما. ولعلّه قصد السعودية وقطر!!

يقتضي الإخلاص الاعتراف من كلّ الفئات السياسيّة اللبنانيّة، إذا رامت الصدق والوطنيّة والحرص الدقيق، بأن تركيز السيد نصرالله في معنى استنهاض الدولة الكردية ولحظتها المتفشيّة والمتشظيّة بتعابيرها ورؤاها في المنطقة، بعيد كلّ البعد عن أيّة مآرب ملتبسة بل تركيزه يدلّ على تورّطه الفعليّ في مواجهة "النيو-داعش"، المحتجبة معانيها في الاستفتاء الذي دعى إليه مسعود البرزاني، وهو استفتاء مشبوه لا يعنى على الإطلاق بالحقّ العادل لشعب يستحق بعدده الذي يربو إلى الأربعين مليون نسمة ونضاله أن تكون له دولة، بل يعنى بتدمير المشرق كرمى إسرائيل. لقد فات الجميع أن يعودوا لقراءة روبرت فورد الذي كان سفير الولايات الأميركية المتحدة في دمشق، حول العلاقة الإدارة الأميركية الحالية بنشوء الدولة الكرديّة، وقد قال ما حرفيته: "إميركا تتعاطى مع الأكراد بقلّة أخلاق، فهي تعدهم بدولة لهم ولكنها ستبيعهم بفعل توقيع تركيا وإيران وسوريا والعراق وروسيا وثيقة تواجه فيها نشوء الدولة الكردية، والأميركيون لن يسمحوا بالقيام به"، أليس كلام دونالد ترامب وتيلرسون الرافض للدولة الكردية صدى أو مدى لكلام فورد؟

أمام مشهد كهذا يطرح السؤال ملحاحًا حول معنى دعوة المملكة العربيّة السعوديّة عدد من الشخصيات السياسيّة اللبنانيّة للقاء وليّ عهدها الأمير محمد بن سلمان. ثمّة عاملان واضحان لهذه الدعوة:

-العامل الأوّل يتمثّل برفض المملكة لسلوكيات العهد وعلى رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المناصرة للمقاومة والمدافعة عن السلاح المقاوم لإسرائيل على الحدود وعلى للقوى التكفيريّة. لقد توضحت الصورة قبل زيارة هؤلاء إلى المملكة من خلال تصريحات تامر السبهان في لبنان، الشديدة الهجوم على حزب الله، وخلال وجوده في لبنان لم يقم بزيارة لرئيس الجمهورية. وما زاد الواقع تفاقمًا على المستوى السعوديّ لقاء وزير خارجيتي لبنان وسوريا جبران باسيل ووليد المعلّم، كان اللاجئون السوريون وجدولة عودتهم الآمنة عنوانه الأساسي. وقد اتضح من حيث المعلومات المتداول بها بأنّ السعودية حذّرت من عودة الاجئين السوريين إلى سوريا سواء كانت آمنة أو طوعيّة، وهذا التحذير كانت تمارسه قديمًا وتحديدًا سنة 1973 حين قرر الرئيس سليمان فرنجيّة ضرب الفلسطينيين الثائرين على طريق المطار. السعوديون يحتسبون ورقة اللاجئين السوريين ورقة في صراعهم ومن ثمّ حيت يحين أوان التسوية السوريّة.

-العامل الثاني: مرتبط بصورة عضويّة فيما يجري في إقليم كردستان وفي التوثب السعوديّ نحو فتح معركة كركوك بالإزاء مع معركة دير الزور والرقّة. تشاء السعوديّة بدورها استعمال لبنان واستهلاكه منصّة مؤثّرة للضغط على القوى المعارضة لقيام الدولة الكرديّة وافتعال أزمة سياسيّة داخلية تعيد الانقسام العموديّ إلى سابق عهده، فيؤول ذلك وببساطة كاملة إلى إلهاء اللبنانيين، وإنهاكهم وإنهاك القوى اللاعبة وعلى رأسها المقاومة، فيتحوّل لبنان إلى ساحة صراع متواصلة مع الحدث في إقليم كردستان. القضيّة الواضحة أمام المتابعين بان ثمّة وصلاً ما بين الساحة اللبنانية والساحتين السوريّة والعراقية من خلال العنوان المستجدّ وهو إعلان دولة كردية. لقد ظهر ذلك من خلال معلومات متواترة وردت إلى الداخل اللبنانيّ على أن لقاء وليّ العهد بمن التقاهم هدف إلى التأكيد على تلك العناوين وجمع القوى المؤيدة للخط السعوديّ عليها والضغط من خلالهم باتجاهها. لقد تسربت أيضًا معلومات بأن المملكة السعودية بدورها، أكّدت على تصميمها بتمويل معركة حلفائها الانتخابية في لبنان، ضمن هذه العناوين والعنوان الداخليّ الأساسيّ تطويق العهد برئاسة العماد ميشال عون ومعه المقاومة، وتقول معلومات أخرى بأنّ السعودية أبلغت من زارها بأنّنها تشدّد في الحوار مع الأميركيين على ضرورة تشديد العقوبات على حزب الله قبل نهاية سنة 2017 وبداية سنة 2018 أي قبل الانتخابات النيابيّة المزمع أن تجري في إيار، وكلّ ذلك بهدف جعل ساحة موصولة بالعنوان الجديد للصراع في المشرق، وهو العنوان الكرديّ، والمعركة التي ستنفجر في كركوك وصولاً إلى دير الزور والرقّة.

خطابا السيد حسن نصرالله، بهذا التوجّه قراءة استشرافية واستقرائيّة واستنباطيّة واستباقيّة لحالة المنطقة ولبنان في وسطها بحال تمّ الإصرار على التصويت لدولة كردية تقودها إسرائيل وأميركا والسعودية. بالنسبة للسعودية وإسرائيل هذه معركة وجودية، وهي الأخيرة بحسب ما يستنتجه عدد من الخبراء في إطار المعارك ضمن دائرة المشرق العربيّ.

ملاحظتان أساسيتان تحويان أحداثًا تسيران بإزائيّة واضحة تبقيا أمامنا:

-الملاحظة الأولى: بأنّ تركيا والعراق وإيران وسوريا وروسيا على الرغم من الكثير من التمايز، دول تقف بوجه هذا المخطّط، لم ينف الخلاف والتوتّر السوريّ-التركيّ ورفض رجب طيب أردوغان العلنيّ بالتعاطي مع بشار الأسد اتفاقه معه ضمن مصلحة واحدة على ضرورة عدم تكوين دولة كردية ضمن المثلّث السوريّ-التركيّ-العراقي، وصولاً حتى الحدود الإيرانية-التركية-العراقيّة. وتشيبر المعلومات بأن أردوغان يشعر بأن إسرائيل تريد تقسيم تركيا إلى مجموعة إتنيات استمدادًا لمشروعها في سوريا والعراق، ممّا سيجعله يقف في سدّ منيع إلى جانب سوريا وإيران والعراق وروسيا بوجه إقرار هذه الدولة. والمعركة ستشتدّ في كركوك لأنها الموقع االنفطيّ لأخصب والاستراتيجيّ في المنطقة ولن يسمح للأكراد استغلاله وبيعه وهضم الحقوق العراقية ب200 مليون دولار منه.

-الملاحظة الثانية: ذلك الخرق الأمنيّ الإسرائيلي من خلال العملية النوعية التي حصلت في القدس المحتلّة. هذه العملية النوعية رسالة أمنية وسياسية واضحة للحكومة الإسرائيليّة مرتبطة بضرورة أن تفهم بأن الحلّ يتطلب الاعتراف بدولة فلسطينية تقيم في الجوار. السيد حسن نصرالله بدوره وضع الإصبع على الجرح بتمييزه بين اليهودية كدين سماوي من أهل الكتاب والمنظمة الصهيونيّة التي تستغل اليهود في أطروحتهم التاريخيّة-العقيديّة القائمة على أن القدس عاصمة إسرائبل الأبدية.

لقد باتت المنطقة في المراحل النهائيّة الحاسمة للصراع. إذا استمر الأكراد في إلحاحهم فإن الاشتباك واقع لا محال. أما اللبنانيون فما عليهم سوى أن يتبصّروا بأن لبنان عاد محورًا لهذا الصراع، ليس بسبب حزب الله، المعاقبة الخليجية وتحديدًا السعودية للحزب سببها بالتحديد على أنه أجهض المشروع التكفيريّ في سوريا، والسلوك العدائي تجاه العهد سببه بدوره انّ العهد متفاعل في الأصل مع عملية الإجهاض والتطهير، وهي تقحم لبنان من جديد حول الصراع بعنوانه الكرديّ بغية الاستمرار في التطويق.

على اللبنانيين أن يميزوا من الآن فصاعدًا ويدركوا بأنّ العهد بأطروحته مستمر لأنها وحدها أنقدت لبنان وستبقة تنقذه من كل مخطط يحاول جرّه إلى النهاية العدمية.